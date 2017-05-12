В детских садах Челнов возобновили подачу тепла

Об этом "ВЧ" сообщила заместитель начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Альфия Романова.

Отметим, что в системе "Народный контроль" стали появляться жалобы на холодные группы в детских садах и других учреждениях.

"Детский сад 50, холодно, дети ходят в теплых кофтах, штанах и то болеют. И это не только у нас, а во всех детских садах со слов людей" - написал Айдар.

К слову, сегодня тепло возвращают во все здания социального назначения.