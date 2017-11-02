В экзаменационных билетах российских автошкол нашли смертельные ответы

Некорректные ответы приводят к тому, что на практике проблематично оказать первую помощь, например, остановить кровотечение или сделать искусственное дыхание. По мнению специалистов Минздрава, в билетах есть рекомендации, которые только навредят пострадавшим в ДТП. Межрегиональная ассоциация автошкол обратилась к ГИБДД с просьбой устранить несоответствия, пишут "Известия".

– Ошибки в тестовых заданиях, которые мы нашли, говорят о качестве подхода к составлению билетов. Учим и сдаем одно, а чтобы по жизни оказать первую помощь, нужно другое, – сказала президент МААШ Татьяна Шутылева.

Ведущий научный сотрудник НИИ автоматизации и стандартизации Минздрава РФ Леонид Дежурный заявил, что две ошибки, содержащиеся в билетах, несут прямую опасность жизни и здоровью водителей. Это касается сердечно-легочной реанимации и остановки кровотечения. Также он отметил, что ряд вопросов по первой помощи для будущих водителей построен так, что на них невозможно ответить верно.

– Один из примеров: наложение жгута при кровотечении. В билетах сказано: не менее 3-5 см от раны. Если «не менее», это может быть и 20 см. При такой формулировке я могу наложить жгут выше положенного, человека привезут в больницу с опозданием и пострадавшую конечность ампутируют полностью из-за того, что я неправильно наложил жгут, – добавил Дежурный.