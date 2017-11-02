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03 ноября в 10:55
В экзаменационных билетах российских автошкол нашли смертельные ответы
В экзаменационных билетах российских автошкол нашли смертельные ответы

Ведущий научный сотрудник НИИ автоматизации и стандартизации Минздрава РФ заявил, что две ошибки, содержащиеся в билетах, несут прямую опасность жизни и здоровью водителей.

03 ноября в 10:46
Челнинец ударил свою мать ножом в грудь
Челнинец ударил свою мать ножом в грудь

За нож мужчина взялся из-за внезапно возникшей ссоры.

03 ноября в 10:05
Родители русскоязычных школьников РТ создают общественную организацию
Родители русскоязычных школьников РТ создают общественную организацию

Создатели интернет-паблика «Комитет русскоязычных родителей Татарии» занимаются защитой прав своих детей по изучению русского языка и литературы в объемах, рекомендованных Минобрнауки РФ.

03 ноября в 10:01
В Татарстане будет проводиться работа по укреплению семейных ценностей осужденных
В Татарстане будет проводиться работа по укреплению семейных ценностей осужденных

УФСИН России по РТ заключило соглашение с общественными организациями о совместной работе по укреплению семейных ценностей осужденных.

03 ноября в 08:38
Жители Челнов смогут увидеть новый фильм про Высоцкого
Жители Челнов смогут увидеть новый фильм про Высоцкого

Мероприятия в честь памяти барда пройдут сегодня, в Историко-краеведческом музее.

03 ноября в 08:02
Челнинский пристав попалась на взятке
Челнинский пристав попалась на взятке

К ней обратился мужчина и попросил посодействовать в прекращении исполнительного производства о взыскании задолженности.

02 ноября в 14:32
Челны стали первыми в рейтинге эффективного здравоохранения
Челны стали первыми в рейтинге эффективного здравоохранения

В сумме показателей деятельности учреждений здравоохранения и реализации региональных планов по снижению смертности от основных причин автоград набрал 113 баллов.

02 ноября в 12:49
«Челныводоканал» выпустил в Каму 10 тысяч сазанов
«Челныводоканал» выпустил в Каму 10 тысяч сазанов

Эта рыбная молодь была предоставлена Арским рыбхозом для воспроизводства водных биологических ресурсов.

02 ноября в 11:55
В Челнах ищут актеров для фильма «Город Брежнев» по книге Идиатуллина
В Челнах ищут актеров для фильма «Город Брежнев» по книге Идиатуллина

Первый этап кастинга запускает режиссер Дмитрий Стрижевский. О наборе актеров он пишет на личной странице в социальной сети.

02 ноября в 11:15
КДМЦ в праздничные дни будет работать в круглосуточном режиме, без выходных
КДМЦ в праздничные дни будет работать в круглосуточном режиме, без выходных

Здесь будет организовано дежурство специалистов из числа высококвалифицированных врачей.


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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03 ноября 2017г. 11:04

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Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 10:55
Рубрика: Вечерка On-Line

В экзаменационных билетах российских автошкол нашли смертельные ответы

В экзаменационных билетах российских автошкол нашли смертельные ответы

Некорректные ответы приводят  к тому, что на практике проблематично оказать первую помощь, например, остановить кровотечение или сделать искусственное дыхание. По мнению специалистов Минздрава, в билетах есть рекомендации, которые только навредят пострадавшим в ДТП. Межрегиональная ассоциация автошкол обратилась к ГИБДД с просьбой устранить несоответствия, пишут "Известия".

– Ошибки в тестовых заданиях, которые мы нашли, говорят о качестве подхода к составлению билетов. Учим и сдаем одно, а чтобы по жизни оказать первую помощь, нужно другое, – сказала президент МААШ Татьяна Шутылева.

Ведущий научный сотрудник НИИ автоматизации и стандартизации Минздрава РФ Леонид Дежурный заявил, что две ошибки, содержащиеся в билетах, несут прямую опасность жизни и здоровью водителей. Это касается сердечно-легочной реанимации и остановки кровотечения. Также он отметил, что ряд вопросов по первой помощи для будущих водителей построен так, что на них невозможно ответить верно.

– Один из примеров: наложение жгута при кровотечении. В билетах сказано: не менее 3-5 см от раны. Если «не менее», это может быть и 20 см. При такой формулировке я могу наложить жгут выше положенного, человека привезут в больницу с опозданием и пострадавшую конечность ампутируют полностью из-за того, что я неправильно наложил жгут, – добавил Дежурный.

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