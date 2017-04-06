В Елабуге будут судить директора детдома из-за 2 млн рублей

В суде Елабуги рассмотрят уголовное дело в отношении директора детского дома. Женщина, по версии следствия, создала схему по отмыванию денег – в результате реализации такой схемы были получены 2 миллиона рублей, передает МК. Казань.

Следователи полагают, что она премировала работников, а затем забирала часть сумма себе по договоренности с ними. Кроме того, отмечен случай подачи документов от имени педагога-психолога о поиске приемных родителей для детей. За это также были получены деньги, присвоенные директрисой. Ущерб государству тогда составил 679 тысяч рублей.

В общей сложности, в теле 11 подобных эпизодов.