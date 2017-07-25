В Елабуге пройдет традиционная Спасская ярмарка

С 4 по 6 августа 2017 года в Елабуге пройдёт X юбилейная Всероссийская Спасская ярмарка и Фестиваль колокольного звона.
Торжественное открытие ярмарки намечено на полдень 4 августа. До этого времени у территории Спасского собора и на Шишкинских прудах начнутся выступления звонарей и развернётся ярмарка народных промыслов.
В программе также – Фестиваль родовых поместий.
5 августа Спасская ярмарка будет работать с 08:00 до 22:00 часов. В этот день откроются «Города мастеров» с продажей изделий декоративно-прикладного искусства и народных ремёсел.
Перед посетителями на территории Спасского собора и у главной сцены выступят участники Фестиваля колокольного звона. Под конец дня состоится Гала-концерт XVII Всероссийского фестиваля авторской песни «ВДОХновение».
В последний день Спасской ярмарки, 6 августа, торговые ряды продолжат работу. На 11:00 запланирован Большой звон-концерт участников Всероссийского фестиваля колокольного звона.
В 16:00 состоится Церемония торжественного закрытия Х юбилейной Всероссийской Спасской ярмарки с участием учредителей, организаторов и почётных гостей.
Комментарии посетителей
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аукнется это им все со временем,особенно - под занавес жизни, а может и раньше.
Желаю смерти этим убийцам. Мрази и фашисты, по другому не скажешь.
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