В Елабуге пройдет традиционная Спасская ярмарка

С 4 по 6 августа 2017 года в Елабуге пройдёт X юбилейная Всероссийская Спасская ярмарка и Фестиваль колокольного звона.

Торжественное открытие ярмарки намечено на полдень 4 августа. До этого времени у территории Спасского собора и на Шишкинских прудах начнутся выступления звонарей и развернётся ярмарка народных промыслов.

В программе также – Фестиваль родовых поместий.

5 августа Спасская ярмарка будет работать с 08:00 до 22:00 часов. В этот день откроются «Города мастеров» с продажей изделий декоративно-прикладного искусства и народных ремёсел.

Перед посетителями на территории Спасского собора и у главной сцены выступят участники Фестиваля колокольного звона. Под конец дня состоится Гала-концерт XVII Всероссийского фестиваля авторской песни «ВДОХновение».

В последний день Спасской ярмарки, 6 августа, торговые ряды продолжат работу. На 11:00 запланирован Большой звон-концерт участников Всероссийского фестиваля колокольного звона.

В 16:00 состоится Церемония торжественного закрытия Х юбилейной Всероссийской Спасской ярмарки с участием учредителей, организаторов и почётных гостей.