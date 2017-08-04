В Елабуге сегодня начинается Всероссийская Спасская ярмарка

Сегодня в Елабуге стартует X Всероссийская Спасская ярмарка. По традиции, «город мастеров» развернется на территории заповедной части Елабуги в районе Шишкинских прудов, стадиона «Молодежный» и центральных улиц в исторической части Елабуги. Торжественное открытие с участием высоких гостей и театрализованным представлением состоится в 12 часов дня.

Город мастеров начал работать уже с утра. По данным Елабужского музея-заповедника, заявку на участие подали более 950 мастеров декоративно-прикладного искусства из 170 городов и поселений России, Белоруссии, Украины, Литвы и Узбекистана. Они представят на ярмарке ювелирные украшения, национальные костюмы, модельную одежду, пуховые изделия, роспись по дереву, художественное ткачество, керамику, гжель, художественную обработку кожи, лоскутное шитье и кукол, чеканку, гравировку, роспись по металлу, кружева из металла, изделия из лыка, стекла, лозы и многое другое.

Украшением ярмарки станут выступления профессиональных артистов и фольклорных коллективов. В «городе мастеров» для всех желающих будут организованы мастер-классы по изготовлению сувениров своими руками. На ярмарке будет широко представлена продукция сельскохозяйственных предприятий и предприятий перерабатывающей промышленности, производителей товаров народного потребления.

Новинками юбилейной ярмарки станут улица музеев Республики Татарстан, фестиваль родовых поместий России и фестиваль водных фонариков.

В рамках Всероссийской Спасской ярмарки пройдет X Всероссийский фестиваль колокольного звона. Выступления участников фестиваля будут проходить на колокольне Спасского собора и на передвижных звонницах. Кульминацией праздника станет традиционный звон-концерт на площади перед Спасским собором.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по колокольному искусству, народному танцу, будут организованы музыкальные пятачки, вечорки. На передвижных звонницах свое мастерство смогут показать не только профессионалы, но и любой гость Спасской ярмарки.

Кроме того, в рамках Спасской ярмарки пройдет фестиваль родовых поместий Захаровых, Малявкиных, Терешиных, Мустаевых, Гостевых, Булатовых. Они будут размещены ближе к реке Тойма напротив медового городка. В программе: творческие встречи представителей родовых поместий, проведение круглых столов, мастер-классы по обучению навыкам народных промыслов, ярмарка-продажа продукции родовых поместий.

Гулять и торговать Спасская ярмарка будет до 6 августа, пишет ИА "Татар-Информ".