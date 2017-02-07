В Елабуге зарегистрировано 15 случаев заболевания скарлатиной

В Елабуге участились случаи заболевания детей скарлатиной. Особо бдительными нужно быть родителям дошколят, отмечают местные медки. Именно среди детей этого возраста распространяется заболевание, пишет ИА "Татар-Информ".

В этом году зарегистрировано уже 15 случаев этого заболевания, в прошлом году скарлатиной переболели 47 елабужских детей, в 2015-м – 43 ребенка.

Скарлатина – острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Также заразиться можно через предметы обихода, например, ложки или зараженную пищу. По словам медиков, основные признаки заболевания – это высокая температура, сыпь по всему телу и боль в горле. При первых симптомах заболевания следует не медлить и сразу же обратиться к врачу.