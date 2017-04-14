В эти выходные в Челнах пройдут последние в зимне-весеннем сезоне ярмарки

На этой неделе,15 и 16 апреля, состоятся последние в зимне-весеннем сезоне ярмарки. Они пройдут в трех точках: На бульваре Галиаскара Камала, агропромпарке "Южный" и перед стадионом "Строитель". Осенние ярмарки начнутся в середине сентября. В августе пройдут традиционные ярмарки по продаже меда, передает пресс-служба исполкома города.

С начала этого года в Набережных Челнах поведено 24 ярмарки. В них реализовано населению 650 тонн сельскохозяйственной продукции.

По словам Раисы Султановой, начальника отдела потребительского рынка, к осени в Набережных Челнах подготовят три новых площадки для проведения ярмарок. Одна площадка будет размещена в пос ГЭС, две площадки – в Новом городе. Они будут оснащены каркасными металлическими конструкциями с тентовым покрытием, в них будут созданы все условия и для продавцов, и для покупателей.