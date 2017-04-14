В эти выходные в Челнах пройдут последние в зимне-весеннем сезоне ярмарки

На этой неделе,15 и 16 апреля, состоятся последние в зимне-весеннем сезоне ярмарки. Они пройдут в трех точках: На бульваре Галиаскара Камала, агропромпарке "Южный" и перед стадионом "Строитель". Осенние ярмарки начнутся в середине сентября. В августе пройдут традиционные ярмарки по продаже меда, передает пресс-служба исполкома города.
С начала этого года в Набережных Челнах поведено 24 ярмарки. В них реализовано населению 650 тонн сельскохозяйственной продукции.
По словам Раисы Султановой, начальника отдела потребительского рынка, к осени в Набережных Челнах подготовят три новых площадки для проведения ярмарок. Одна площадка будет размещена в пос ГЭС, две площадки – в Новом городе. Они будут оснащены каркасными металлическими конструкциями с тентовым покрытием, в них будут созданы все условия и для продавцов, и для покупателей.
Комментарии посетителей
В детдомах детям хуже, чем в семьях, там невыносимые условия. Нужно помогать проблемным семьям, а не...
Бред пишите, у вас бы ребенка забрали, по другому бы взвыли. Небось сам алиментщик, вот и не нужно дети, а...
задолбали эти тетки, сующие свой нос куда не надо. Следи за своими детьми, их воспитывай, нет нужно свои пять...
Так и мы 3 года его с хорошей стороны знали, пока он нас обирать не начал, вести стройку 2 очереди за счёт денег...
я Чулакова знаю только с хорошей стороны, знаю он строительство церкви спонсировал православной даже в...
У меня друзья в этом поселке Маленькая страна живут им нравится.Да были проблемы какие-то, но плюсов больше...
Не потому ли Альбина Калимуллина всем встечным и поперечным объявляет, что она приехала из самой Казани,...
Вот как.... В прокуратуру, жилинспекцию, комитет по защите прав потребителей, комитет по тарифам, РОВД...
Ого, какие новости! Ну что ж, чтобы облегчить работу ФСБ пусть они тщательно проверят связь с сектой...
Ну, челнинские оперативники фсб, которые слили этот документ, в Америке не бывали, а то бы знали, что там...
Так этот европоселок изначально строился для эти целей. Хозяин ”одного из отелей города” самый главный...
Обалдеть !!! Мало в “европосёлке” скандалов с так называемой УК от застройщика, так ещё и сектанты здесь будут...
http://www.rbc.ru/politics/09/12/2016/58498efc9a7947140f04eab5
Обалдеть как звучит. Заместитель председателя исполкома “В СИЛУ МАЛООПЫТНОСТИ” не знает как работать с...
Допустим , что так. Но где ссылка на источник? “этом сообщает РБК”. Где ссылка на само сообщение РБК? Откуда...
Весь “изюм” в одном материале! Умеете.
Характерная деталь. На каждом заседании суда в зале присутствует почти или полностью группа депутатов...
Не удивило)
Ну, теперь знаешь, надеемся, что будешь выдвигаться в 2018 г.... Кстати, содержание президента, это не зарплата, а...
Вы не понимаете: ребенка нужно научить справляться с трудностями. Всю жизнь бегать от людей, которые его...