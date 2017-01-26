В этом году в Челнах дадут работу 200 инвалидам

Проблемам трудоустройства людей с инвалидностью и соблюдению законодательства в этой области было посвящено очередное совещание в мэрии. Директор Центра занятости населения Татьяна Быданова сделала акцент на соответствии условий труда на предприятии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации инвалида, а также на соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов при трудоустройстве инвалидов. На 2017 год поставлена задача установить квоту на 60 предприятиях для трудоустройства около 200 инвалидов, проживающих в нашем городе

Подробную информацию по вопросам квотирования рабочих мест и трудоустройства инвалидов можно получить в центре занятости населения тел. для справок 52-52-12,52-49-89.