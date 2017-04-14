В городскую больницу №2 Челнов поступило дорогостоящее оборудование

Современную медицинскую технику, аналогов которой нет даже в республиканской клинической больнице, заказывали в Японии, сообщает Эфир-24.

Чтобы оснастить все семь отделений городской больницы, бюджет республики выделил почти 200 млн. рублей. Примерно столько же ушло на полную реконструкцию одного из старейших стационаров Набережных Челнов.

Специалисты уже установили и настроили приборы для работы.