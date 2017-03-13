В Госдуме маткапитал предложили заменить пособием на содержание детей

Материнский капитал в России могут заменить ежемесячными выплатами на родных и усыновленных детей до достижения ими 18 лет — три тысячи рублей за одного ребенка, восемь тысяч за двух и 15 тысяч рублей за трех детей. С соответствующей инициативой выступили Член комитета Госдумы по соцполитике Сергей Вострецов и жительница Казани, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец, пишет RT.

Авторы инициативы считают, что программа маткапитала себя не оправдала.

Вострецов и Волынец считают необходимым уходить от таких мер, как материнский капитал, поскольку это псевдоподдержка, и люди пытаются обналичить полученное.

Вострецов подчеркнул, что необходимо пособие на содержание детей.

В случае, если в семье больше трех усыновленных или родных детей, выплачивать пособие предлагается только за трех, отмечает Волынец, сообщает "Татар-информ".