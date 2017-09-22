В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам

Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект о распределении в равных долях между большинством граждан части доходов бюджета, связанных с добычей полезных ископаемых. Об этом свидетельствует документ, размещенный в базе данных нижней палаты российского парламента, сообщают «Известия».
Как отмечается в проекте, за первый финансовый год после принятия закона 20 процентов доходов федерального бюджета, поступивших от добычи полезных ископаемых, должны быть распределены между определенными категориями населения. Каждый следующий год раздача денег увеличивается на два процента.
Под действие документа попадают россияне, которые официально работали не менее девяти месяцев в данном финансовом году, либо состояли на учете в службе занятости и не получали в это время пособие по безработице. Кроме того, на часть доходов казны могут рассчитывать пенсионеры, имеющие не менее пяти лет трудового стажа.
Авторы законопроекта подсчитали, что в 2018 году в случае одобрения документа один человек сможет получить около 10 тысяч рублей.
Правительство дало отрицательное заключение на проект. Часть упомянутых средств расходуется на обеспечение функций государства, в том числе на охрану прав и свобод гражданина, формирование Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.
- Таким образом, право каждого гражданина на получение доходов от использования природных ресурсов реализуется посредством перечисленных расходов государства на обеспечение льгот и выплат, гарантируемых Конституцией России и федеральными законами, — отмечается в заключении правительства.
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