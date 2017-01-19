

Нелегальных банкиров поймали в Татарстане (ВИДЕО)

Согласно материалам дела, предполагаемый доход составил 70 млн рублей.



В Гостехнадзоре Челнов пройдет прием граждан

Прием пройдет сегодня, 19 января с 9.00 до 12.00. Проведет его начальник республиканского управления Радик Зиатдинов.



Челнинские спортсмены победили во всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

В городе Новочебоксарск завершились чемпионат и первенство Приволжского Федерального Округа по легкой атлетике



Рособрнадзор начал выкладывать видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ (ВИДЕО)

В серии из 11 роликов, разработчики контрольных измерительных материалов расскажут об особенностях и содержании экзаменов по каждому предмету.



“КАМАЗ” рухнул с набережной в реку в Татарстане

Сбив ограждения набережной, грузовик упал в Вятку. К месту происшествия прибыла спецтехника, чтобы поднять кран с поверхности реки.



Челнинец и житель Саранска надругались над 36-летним мужчиной из Елабуги

Они совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера. 16 января Следственный комитет возбудил в отношении подозреваемых уголовное дело.



Челнинец четыре месяца назад уехал в Москву и пропал без вести

Александр Манило — инвалид второй группы, страдает эпилепсией, после приступа может появиться частичная амнезия. Знающих о местонахождении мужчины просят позвонить по номерам: 02, 8-960-078-29-23.



Более 2 000 татарстанцев лишили водительских прав за неуплату алиментов

Общая сумма их долгов составила порядка 575,8 миллионов рублей. После лишения прав с неплательщиков взыскали более 137 миллионов рублей.