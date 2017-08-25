В ходе операции “Мак” полицейские нашли в Челнах тысячи кустов конопли

Второй этап «Мака» начался в Набережных Челнах с первого августа и займет два месяца. Оперативно-поисковые группы и патрульные наряды проверяют пустыри и парки. На сегодняшний день обнаружено более тысячи кустов дикой конопли, которые после процессуального оформления будут уничтожены. Наиболее крупные заросли оказались, как и ожидалось, на пустырях в старой части города. Самый крупный очаг содержит 70 кустов.
В августе выявлено 15 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, к уголовной ответственности привлечено 11 лиц. Из незаконного оборота изъято три с половиной килограмма наркотических средств, растительного и синтетического происхождения. Задержаны и наказаны по административному законодательству 42 человека, принимавших наркотики в немедицинских целях. Второй этап оперативно-профилактической операции «МАК-2017» продлится до 30 сентября, сообщает пресс-служба УВД города.
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