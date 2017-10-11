В ИТ-парке бесплатно обучат людей с инвалидностью web-разработкам

ИТ-парк в Набережных Челнах объявляет о запуске социального проекта по обучению WEB-разработке людей с ограниченными возможностями здоровья.

Обучающая программа была разработана ИТ-академией ИТ-парка и адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, передает пресс-служба исполкома города.

Обучение, в рамках второго этапа проекта “inIT”, пройдет под руководством опытного разработчика и педагога ИТ-академии Артура Мазитова, который с 2005 года занимается разработкой приложений и интеграцией информационных систем. Программа проекта “inIT” включает в себя изучение основ программирования на PHP, javaScript, знакомство с системой управления веб-сайтов, а также работа с текстовой информацией с использованием стандартизированного языка разметки HTML/CSS. Участники научатся применять свободные наборы инструментов для создания сайтов и веб-приложений, а также делать верстку по дизайн-макету.

Желающим пройти обучение во втором этапе проекта “inIT” необходимо зайти на сайт init16.ru, записаться на курс и заполнить анкету, особое внимание уделив последнему пункту - мотивационному эссе, которое будет являться одним из важнейших критериев отбора.

Для прошедших конкурсный отбор студентов будут организованы комфортные условия для обучения, а для тех, кто передвигается на колясках и не сможет приезжать на занятия самостоятельно, будет курсировать специализированный транспорт с подъемником до ИТ-парка.