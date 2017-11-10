В Ижевске произошел взрыв в жилом доме

В четверг, 9 ноября, на пересечении улиц Удмурсткая и 10 лет Октября произошел взрыв в жилом доме. Пока только известно, что это был жилой дом. Сильно пострадал угол здания. Есть вероятность, что это был взрыв газа, передает «Комсомольская правда».

Как рассказывают очевидцы, слышали сильный звук, от громкого взрыва.

- В этот момент машины на дороге остановились, - рассказывают очевидцы. - Водители стали выходить, смотреть, что происходят. Мимо проносилисб спец машины - пожарные, скорая помощь, все с мигалками и сиренами.

Очевидцы заметили и густой дым, который шел от здания. Правда, он бычтро рассеялся. Открытого огня не было.