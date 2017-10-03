В Казани проходят массовые эвакуации

В Казанских школах эвакуируют детей и персонал из-за звонков о заложенных взрывных устройствах, сообщают пользователи социальных сетей.

Пользователи сообщают об эвакуациях в школах №171, 179, 169, 161 и 55, передает «Татар-информ».

Информагентство также сообщает об эвакуации здания Дворца земледельцев. Местные журналистам в этот момент находились там на пресс-конференции. Представитель службы безопасности проинформировал их, что звонок не связан с учебной тревогой.

Кроме того, эвакуация прошла и в здании Госсовета РТ. Всего более сотни человек оказались на улице.