В Казань с «визитом дружбы» приедет мэр Парижа Анн Идальго

Дружественный визит мэра Парижа Анн Идальго в Казань состоится 15−16 февраля. Об этом в ходе делового понедельника в исполкоме Казани сообщила вице-мэр Евгения Лодвигова, пишет «БИЗНЕС Online». В планах официальная встреча с руководством города и республики. Напомним, 13 декабря 2016 года в Париже между Казанью и столицей Франции подписали соглашение в сфере развития туризма, культуры и спорта.

«Предстоящий визит будет направлен на укрепление связей между Парижем и Казанью, на развитие вышеназванных сфер сотрудничества», — сказала Лодвигова.

На прошлой неделе мэр Казани Ильсур Метшин также подписал письмо в поддержку заявки Парижа на проведение Олимпийских игр 2024 года.

«Париж активно ведет работу в этом направлении, заручается поддержкой городов, — сказала Лодвигова, рассчитывая на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с Парижем. — Это в очередной раз укрепит позиции Казани на международной арене».



