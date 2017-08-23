

В Казане разместится генконсульство Узбекистана

Помимо Татарстана консульство будет обслуживать Башкортостан, Марий Эл, Мордовию, Удмуртию, Чувашию, Пермский край, Кировскую, Нижегородскую, Оренбургскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую и Ульяновскую области.



Рустам Минниханов вручил награды членам команды «КАМАЗ-Мастер»

Чествование победителей ралли «Шелковый путь» состоялось в резиденции Президента Татарстана в Казанском Кремле.



Победителем конкурса «Территория Закона» стал Ринат Абдуллин

Глава исполкома признан лучшим в номинации «За вклад в обеспечение правопорядка на территории муниципального района и городского округа»



Россиянам предложили получать американские визы за рубежом

Согласно последним данным Госдепартамента США, россияне, обращающиеся за разрешением на въезд с деловой или туристической целью, будут ждать собеседования 85 календарных дней.



Жители разных стран выступили против помилования убийцы врача из Челнов

Более 170 человек против помилования 87-летнего Мисбаха Сахабутдинова, отбывающего наказание за убийство травматолога из Челнов в колонии поселка Нижние Вязовые.



В Челнах еще один наезд на пешехода: на зебре пострадала девушка

Водитель «ВАЗ-2114» 1991 года рождения не остановился на запрещающий сигнал светофора и наехал на девушку 1997 года рождения. Машиной “скорой помощи” она была доставлена в БСМП.



Халикова вернули на КАМАЗ

Бывший Премьер Татарстана вместе с Анатолием Сердюковым станут на камском заводе главными по кадрам и вознаграждениям.