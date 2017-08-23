В Казане разместится генконсульство Узбекистана

На официальном портале правовой информации появилось распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева об открытии в столице Татарстана генерального консульства Узбекистана. Распоряжение удовлетворило ходатайство МИД РФ, пишет портал "Челны24".
Помимо Татарстана консульство будет обслуживать Башкортостан, Марий Эл, Мордовию, Удмуртию, Чувашию, Пермский край, Кировскую, Нижегородскую, Оренбургскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую и Ульяновскую области.
В распоряжении указаны рекомендации для правительства Татарстана: выделить в городе служебное и жилое помещения на условиях аренды или приобретения для консульства. Также руководству республики поручено решить все остальные организационные вопросы, связанные с размещением консульства.
Комментарии посетителей
Хм, прикольно ...
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