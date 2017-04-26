В Казани 15-летний подросток напал на бабушку

70-летняя жительница дома по улице Карима в Казани получила удар кухонным ножом в голову от соседа – 15-летнего подростка, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ. Подросток напал на бабушку, когда она открывала дверь. На крики жертвы прибежала внучка, которая и вызвала медиков.

Подросток после нападения пытался скрыться в квартире, а затем прыгнул с балкона 7-го этажа. Парень чудом остался жив, сейчас он находится в больнице – в реанимационном отделении.

Возбужено уголовное дело по статье "покушение на убийство".