В Казани девочка чуть не выпрыгнула из окна из-за того что “хотела к маме”

Информация о происшествии на единый номер вызова экстренных служб поступила в минувшую пятницу утром. По словам очевидцев, в Казани на верхнем этаже одного из домов по улице Карбышева из раскрытого окна кричит и бросает вещи маленькая девочка. На место были направлены все экстренные службы.

Прибыв на место, спасатели увидели, что из окна действительно кричит ребенок. Шестилетняя девочка говорила, что хочет к маме, выкидывала из окна подушки и другие вещи.

По автолестнице пожарные поднялись в квартиру к девочке и затем передали ее сотруднику инспекции по делам несовершеннолетних полиции и прибывшему отцу. Ребенок не пострадал.