В Казани горит историческое здание

Пожар в доме фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы» в Казани распространяется, пишет «БИЗНЕС Online», пожарные пытаются потушить пылающую крышу.
На данный момент перекрыто движение на ул. Тукая перед подъездом к площади Вахитова. На месте работают десять пожарных машин. Огнеборцы с помощью специальной вышки пытаются ликвидировать открытое горение на крыше. Клубы дыма вырываются из окон второго этажа здания, задымление распространилось также на пристройку.
Ранее начальник пресс-службы ГУ МЧС России по РТ Андрей Родыгин сообщил, что пожару присвоен третий номер сложности. «Тукая, 113 или 113 А. Недействующее двухэтажное здание, внутри были два охранника, они вышли, горение происходит в помещении на мансардном этаже. Силы Казанского гарнизона работают по второму номеру вызова», — сообщил Родыгин. Здание входит в список объектов культурного наследия в Казани.
Здание Фабрично-торгового товарищества братьев Крестовниковых середины XIX — начала XX веков в 2002 году было включено в государственный охранный реестр недвижимых памятников градостроительства и архитектуры как памятник республиканского значения.
Комментарии посетителей
Так и мы 3 года его с хорошей стороны знали, пока он нас обирать не начал, вести стройку 2 очереди за счёт денег...
я Чулакова знаю только с хорошей стороны, знаю он строительство церкви спонсировал православной даже в...
У меня друзья в этом поселке Маленькая страна живут им нравится.Да были проблемы какие-то, но плюсов больше...
Не потому ли Альбина Калимуллина всем встечным и поперечным объявляет, что она приехала из самой Казани,...
Вот как.... В прокуратуру, жилинспекцию, комитет по защите прав потребителей, комитет по тарифам, РОВД...
Ого, какие новости! Ну что ж, чтобы облегчить работу ФСБ пусть они тщательно проверят связь с сектой...
Ну, челнинские оперативники фсб, которые слили этот документ, в Америке не бывали, а то бы знали, что там...
Так этот европоселок изначально строился для эти целей. Хозяин ”одного из отелей города” самый главный...
Обалдеть !!! Мало в “европосёлке” скандалов с так называемой УК от застройщика, так ещё и сектанты здесь будут...
http://www.rbc.ru/politics/09/12/2016/58498efc9a7947140f04eab5
Обалдеть как звучит. Заместитель председателя исполкома “В СИЛУ МАЛООПЫТНОСТИ” не знает как работать с...
Допустим , что так. Но где ссылка на источник? “этом сообщает РБК”. Где ссылка на само сообщение РБК? Откуда...
Весь “изюм” в одном материале! Умеете.
Характерная деталь. На каждом заседании суда в зале присутствует почти или полностью группа депутатов...
Не удивило)
Ну, теперь знаешь, надеемся, что будешь выдвигаться в 2018 г.... Кстати, содержание президента, это не зарплата, а...
Вы не понимаете: ребенка нужно научить справляться с трудностями. Всю жизнь бегать от людей, которые его...
Вот куда уходят наши деньги.. А не жирно ли будет? Я бы тоже в президенты пошел, если бы знал, что 41 лям в день...
Родители-изверги. Ребенок хотел себя убить, а они его в эту же школу повели. Там опять продолжатся...
Когда в стране коррупции нет — микролитражки мчат по хайвеям. Когда коррупция — Бентли тащатся по...