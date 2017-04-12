В Казани горит историческое здание

Пожар в доме фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы» в Казани распространяется, пишет «БИЗНЕС Online», пожарные пытаются потушить пылающую крышу.

На данный момент перекрыто движение на ул. Тукая перед подъездом к площади Вахитова. На месте работают десять пожарных машин. Огнеборцы с помощью специальной вышки пытаются ликвидировать открытое горение на крыше. Клубы дыма вырываются из окон второго этажа здания, задымление распространилось также на пристройку.

Ранее начальник пресс-службы ГУ МЧС России по РТ Андрей Родыгин сообщил, что пожару присвоен третий номер сложности. «Тукая, 113 или 113 А. Недействующее двухэтажное здание, внутри были два охранника, они вышли, горение происходит в помещении на мансардном этаже. Силы Казанского гарнизона работают по второму номеру вызова», — сообщил Родыгин. Здание входит в список объектов культурного наследия в Казани.

Здание Фабрично-торгового товарищества братьев Крестовниковых середины XIX — начала XX веков в 2002 году было включено в государственный охранный реестр недвижимых памятников градостроительства и архитектуры как памятник республиканского значения.



