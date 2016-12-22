В Казани мужчина проехал на машине через аэропорт

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах ЧП.

— Около 23:00 мужчина на иномарке въехал в здание терминала А1 аэропорта Казани, — сообщил источник life.ru в правоохранительных органах. — Автомобиль заехал в здание аэропорта, проехал практически по всему терминалу, сбив при этом стойки и повредив трубу водоснабжения.

Как сообщает СМИ, по счастливой случайности ЧП обошлось без пострадавших, так как во время инцидента в терминале было немноголюдно.