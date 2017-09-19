В Казани на школьников упал праздничный баннер

ЧП произошло 16 сентября в парке «Сосновая роща» у ДК Химиков на празднике «Добрая Казань».

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ, предположительно из-за сильного ветра, на трех несовершеннолетних 12-13 лет упала металлоконструкция, на которой был размещен праздничный баннер. Взрослые успели подхватить ее и вытащили детей, однако школьники получили ссадины и ушибы.

Следственный комитет начал доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.