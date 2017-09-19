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19 сентября в 13:58
Суд признал незаконными операции Татфондбанка на 17 млн рублей
Суд признал незаконными операции Татфондбанка на 17 млн рублей

Арбитражный суд РТ признал незаконной выдачу средств физическому лицу 8, 9, 12 и 13 декабря 2016 года.

19 сентября в 12:43
Соцсети: в Казани эвакуируют ТЦ «Парк Хаус»
Соцсети: в Казани эвакуируют ТЦ «Парк Хаус»

Пока неизвестно, стали ли причиной эвакуации очередные анонимные звонки.

19 сентября в 11:41
В Татарстане родители выйдут на митинг против абонентской платы за детсады
В Татарстане родители выйдут на митинг против абонентской платы за детсады

Власти акцию согласовали в Казани на площадке у мусороперерабатывающего завода.

19 сентября в 11:18
В Челнах в отделе полиции скончался задержанный
В Челнах в отделе полиции скончался задержанный

Мужчину доставили в Электротехнический отдел за административное правонарушение, в 4 утра он был еще жив.

19 сентября в 10:40
В Казани на школьников упал праздничный баннер
В Казани на школьников упал праздничный баннер

ЧП произошло на празднике «Добрая Казань». Следком проводит доследственную проверку.

19 сентября в 09:20
Челнинцы продолжают страдать от клещей
Челнинцы продолжают страдать от клещей

Количество укусов по сравнению с прошлой неделей выросло в два раза.

19 сентября в 08:41
В Челнах ввели ограничение скорости для трамваев, чтобы обезопасить пассажиров
В Челнах ввели ограничение скорости для трамваев, чтобы обезопасить пассажиров

Челнинцы пожаловались в администрацию города на разрушенные трамвайные переезды.

19 сентября в 08:30
За последние 20 лет количество операций на открытом сердце в Татарстане увеличилось в десятки раз
За последние 20 лет количество операций на открытом сердце в Татарстане увеличилось в десятки раз

По результатам операций и лечения групп пациентов отечественная кардиология находится на том же уровне, что и кардиология в Европе.

18 сентября в 16:29
Гонщики на внедорожниках во время «Эчпочмак Трофи-2017» раздавили урожай в Менделеевском районе
Гонщики на внедорожниках во время «Эчпочмак Трофи-2017» раздавили урожай в Менделеевском районе

Местные фермеры негодуют и подсчитывают убытки от покатушек по их полям (ВИДЕО).

18 сентября в 15:19
В Челнах землю депутата Яковлева отберут под музей КАМАЗа
В Челнах землю депутата Яковлева отберут под музей КАМАЗа

Такое предположение выдвинул журналистам начальник правового управления исполкома Ленар Ахметзянов.

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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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в 10:40
Рубрика: Вечерка On-Line

В Казани на школьников упал праздничный баннер

В Казани на школьников упал праздничный баннер

ЧП произошло 16 сентября в парке «Сосновая роща» у ДК Химиков на празднике «Добрая Казань».

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ, предположительно из-за сильного ветра, на трех несовершеннолетних 12-13 лет упала металлоконструкция, на которой был размещен праздничный баннер. Взрослые успели подхватить ее и вытащили детей, однако школьники получили ссадины и ушибы.

Следственный комитет начал доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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