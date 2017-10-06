В Казани началась новая волна эвакуации из-за звонков о минировании

В социальных сетях появились фотографии эвакуации посетителей торгового центра «Тандем», а также сотрудников Министерства культуры РТ и Министерства по делам молодежи и спорта РТ, передает «Татар-информ».

Сегодня в Казани уже происходит эвакуация в гимназиях №2, 6, 8, 28, 125, 155. Эвакуация происходит в связи с атаками телефонных террористов. Наибольшее количество ложных звонков о минировании в столице Татарстана поступило 3 октября. Накануне в правоохранительных органах республики возбудили свыше 150 уголовных дел по статье «Ложное сообщение о террористическом акте».