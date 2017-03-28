В Казани нашли обглоданное животными тело мужчины

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту обнаружения обглоданного тела мужчины. Тело нашли утром 26 марта в Казани на болотистом участке местности в 150м от фитнес-центра «Планета» на улице Мусина.

В настоящее время установлена личность мужчины. По предварительным данным, 42-летний житель Казани пропал в конце февраля. Известно также, что ранее мужчина уходил из дома, кроме того злоупотреблял спиртными напитками, передает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.