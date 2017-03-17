В Казани неизвестные в медицинских масках разгромили прилавки и товар в торговом центре

В Казани неизвестные в медицинских масках разгромили прилавки и товар в торговом центре «Алтын», где, традиционно продают технику и проводят ремонт электроники. В социальных сетях тиражируют фото с места происшествия, передает МК.Казань.

Очевидцы рассказывают, что помещения громили от пяти до семи человек. Они провели в помещениях «Алтына» несколько минут, а затем скрылись на автомобилях без государственных номеров. Полиция объявила в Казани план «Перехват». Предпринимаются все возможные меры для розыска и поимки злоумышленников.

Ущерб от действий преступников пока не установлен. Но по фото и видеоматериалам в социальных сетях видно, погром был достаточно масштабным.