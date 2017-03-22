В Казани поезд сбил пенсионерку на железнодорожных путях

Трагедия произошла неподалеку от станции «Компрессорный». Тело пожилой женщины обнаружили вдалеке от пешеходного перехода, сообщает «Эфир 24».

По словам машиниста электрички, увидев на путях человека, он несколько раз просигналил, однако остановить многотонный поезд уже не смог. «Скорую помощь» для пострадавшей вызвал машинист электропоезда, однако прибывшим на место трагедии сотрудникам неотложки осталось лишь зафиксировать смерть. На место выехали и криминалисты, которые не обнаружили при женщине никаких документов.



По словам сотрудников железной дороги, подобные случаи здесь не редкость. В 2016 году произошло два таких случая, а за два месяца этого года уже 11, восемь из них со смертельным исходом.