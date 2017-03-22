В Казани поезд сбил пенсионерку на железнодорожных путях

|22 марта в 15:57
Сегодня в исполкоме города прошло совместное заседание пяти комиссий Городского Совета.
|22 марта в 15:05
Челнинцы готовятся выйти 26 марта на одиночные пикеты, а так же подавать в суд на администрацию города.
|22 марта в 14:24
Одним из четырех соучредителей фонда назначен заместитель заведующего кафедрой банковского дела КГФЭИ Булат Бакеев.
|22 марта в 12:22
Родителей возмутили жвачки Five с игрой «Правда или действие», где нужно “поделиться своим ответом в сети” или «забраться на самую высокую точку в общественном месте и сделать селфи!».
|22 марта в 12:04
Тело пожилой женщины с рублеными ранами головы было обнаружено в подвале дома. Топор, которым была убита пенсионерка, полицейские нашли на кухне в пятнах крови.
|22 марта в 11:56
Активисты, пропагандирующие здоровый образ жизни, приглашают всех желающих присоединится к ежегодной акции “В Елабугу пешком”.
|22 марта в 11:33
По данным следствия, женщина родила жизнеспособного ребенка в домашних условиях. Мальчик лежал в ведре, пока не умер. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
|22 марта в 10:29
В притоне под названием «Студентки», на съемной квартире в Нижнекамске, «работали» три девушки.
|22 марта в 09:43
В одном из домов загорелась квартира на пятом этаже. Хозяин жилья безуспешно пытался справиться с огнем самостоятельно.
|22 марта в 09:10
Руководитель и бывший контролер-кассир заключены под стражу, а старший бухгалтер-кассир помещена под домашний арест.
Комментарии посетителей
Поправьте: поскользнулись. Грамотеи(((
.....многие газетенки разнесли, что коль не в этом так в 2018 году поедет....Могу предположить с вероятностью...
Сенатору,хотелось бы напомнить.... Золушка изначально была пропагондоном, и не более. Законы Украины были ...
Да Карина. Вы как будто на Луне живете! Представьте где ребенок в саду может взять таблетки? Явно из дома...
Если власть, запрещая проводить массовое мероприятие ( митинг) в определённом испрашиваемом организаторами...
Это повторяется из года в год..А зачем чистить если никого не штрафуют. А под окнами 1 этажа дома32/04 стоит...
5 лет назад, поневоле пришлось мне тащиться фактически пешком от этого места (что на фото), точнее старт был с...
Мужа тоже надо наказать...за соучастие и попустительство. А может и подстрекательство. Он, что, не знал, что...
Вот это жесть!!! Стерилизовать мамашу надо. Был бы я мужем, задушил бы ее собственными руками. Совсем женщины...
С каких пор “ходить” это стало “За космос! За Спорт” ? До Елабуги можно и добежать лёгким бегом - это было бы...
Отныне покупаю молоко ТОЛЬКО в прозрачных бутылках !!!
будет арендная плата за доступ к барбекю... - кто её будет собирать? поставят кабинку и кассовый аппарат? а...
Экономят на здоровье людей.
Пишете бред. Воспитатели не могут уследить за 40 детьми в группе. Приучайте своих отпрысков сами к порядку, а...
Значит СПУРТ банк скоро тоже накроется. А жаль приятно было с ним работать, без проблем.
Понятно, что виноваты воспитали, не досмотрели. Как можно не увидеть, что дети едят таблетки? За это...
Вот это да! Наши УК не выполняют все пункты Правил благоустройства! Оценка за их работу1! А мы им...
Ну о какой репутации идет речь? Сказано же - “информационная атака”, а сам банк белый и пушистый.
КРУТО!
И Хазеева тоже надо отправить на вертолете.и раскалоть его по земельным вопросам которые он решал для своих...