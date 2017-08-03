В Казани проходит съезд всемирного конгресса татар

В Казани проходит шестой по счету съезд всемирного конгресса татар (ВКТ), в котором принимают участие более тысячи человек. На пленарном заседании стало известно, что в состав президиума вошли президент Татарстана Рустам Минниханов, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Метшин, митрополит Феофан, министр образования Энгель Фаттахов, депутаты Госдумы Ирек Зиннуров и Ильдар Гильмутдинов, заместитель председателя Госсовета Крыма Ремзи Ильясов, директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Олег Мальгинов, академики Роберт Нигматуллин и РашитСюняев и другие.
В работе пленарного заседания также принимают участие начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления президента РФ по внутренней политике Евгений Еремин, заместитель руководителя федерального агентства по делам национальностей Андрей Меженько, вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин и певица Алсу.
По словам председателя исполкома ВКТ Рината Закирова, этот конгресс стал самым масштабным за всю 25-летнюю историю его проведения. Так, участие в
съезде принимают 1 054 человека. Это 801 делегат (479 из регионов России, 106 — из Татарстана и 216 из-за рубежа) и 253 гостя из 73 регионов Российской Федерации и 41 страны ближнего и дальнего зарубежья, пишет «БИЗНЕС Online». Освещают деятельность съезда 130 российских и татарстанских журналиста. «Это больше, чем когда бы то ни было. Желающих было больше, но мы ограничены в своих возможностях», — сказал на это Закиров.
Сегодня основной день съезда — пленарное заседание. На нем, в частности, обсуждаются итоги деятельности исполкома ВКТ и его общественных структур за прошедшее пятилетие. Предусмотрены также внесение изменений в устав «Международного союза общественных структур за прошедшее пятилетие. Предусмотрены также внесение изменений в устав «Международного союза общественных объединений „Всемирный конгресс татар“», а также выборы руководящих органов ВКТ. По итогам съезда будет принята резолюция, один из пунктов которой призывает сохранить в Татарстане статус президента.
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