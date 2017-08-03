Вход | Регистрация
Курсы валют (04.08.2017):
$60.5819+0.7365 71.6866+0.9553
Погода в Набережных Челнах:
Малооблачно Ясно Ясно
+18° +22° +25°
Ночь
04 августа		 Утро
04 августа		 День
04 августа
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
03 августа в 16:20
В Челнах на два дня закрыли проспект Дружбы Народов
В Челнах на два дня закрыли проспект Дружбы Народов

Здесь работают два асфальтоукладчика на всю ширину дороги, укладывающих последний (третий) слой асфальта.

03 августа в 15:21
Россияне привыкают к антисанкционным продуктам
Россияне привыкают к антисанкционным продуктам

Но, согласно результатам опроса, недовольство качеством мяса, молока и молочных продуктов растет.

03 августа в 15:11
В Челнах откроют круглогодичный комплекс по забою жертвенного скота
В Челнах откроют круглогодичный комплекс по забою жертвенного скота

В Набережных Челнах прошло первое в этом году городское совещание по организации Курбан-байрама.

03 августа в 12:29
Челнинский «Кванториум» скоро запустит приложение «Маршрут истории»
Челнинский «Кванториум» скоро запустит приложение «Маршрут истории»

Пользователи, зарегистрировавшись в приложении, смогут самостоятельно строить туристические маршруты по родному краю.

03 августа в 11:09
В Казани проходит съезд всемирного конгресса татар
В Казани проходит съезд всемирного конгресса татар

По итогам съезда будет принята резолюция, один из пунктов которой призывает сохранить в Татарстане статус президента.

03 августа в 10:30
Во Франции погиб татарстанский художник Искандэр Нугуманов и его супруга
Во Франции погиб татарстанский художник Искандэр Нугуманов и его супруга

Обстоятельства их смерти выясняются - тела нашли спустя 10 дней после смерти.

03 августа в 09:50
Куда сегодня можно сходить в Набережных Челнах
Куда сегодня можно сходить в Набережных Челнах

Исполком Челнов предлагает ознакомиться с программой развлечений в городе на день.

03 августа в 09:02
В Челнах будущие мамы обсуждали грудное вскармливание за «инстазавтраком»
В Челнах будущие мамы обсуждали грудное вскармливание за «инстазавтраком»

Врач-неонатолог КДМЦ Венера Шарафутдинова ответила на все интересующие вопросы будущих родителей.

03 августа в 08:42
В Татарстане еще один ребенок стал жертвой купального сезона (ФОТО)
В Татарстане еще один ребенок стал жертвой купального сезона (ФОТО)

Две девочки решили освежиться в искусственном водоеме близ села Русское Никольское. Самостоятельно из воды вышла только одна.

03 августа в 08:41
Зарипов заявил, что может продолжить карьеру в НХЛ
Зарипов заявил, что может продолжить карьеру в НХЛ

По словам хоккеиста, он продолжает тренироваться самостоятельно, сложившуюся ситуацию ему переносить непросто.


Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Владимир Путин
Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

Ложь
Правда

Индекс правды: 87%
Проголосовало: 30

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 30 от 02 августа, 2017г.
04 августа 2017г. 08:00

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей

Посмотреть все
Видео:
В Челнах десантники сняли пародию на избиение журналиста в прямом эфире (ВИДЕО)
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 11:09
Рубрика: Вечерка On-Line

В Казани проходит съезд всемирного конгресса татар

В Казани проходит съезд всемирного конгресса татар

В Казани проходит шестой по счету съезд всемирного конгресса татар (ВКТ), в котором принимают участие более тысячи человек. На пленарном заседании стало известно, что в состав президиума вошли президент Татарстана Рустам Минниханов, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Метшин, митрополит Феофан, министр образования Энгель Фаттахов, депутаты Госдумы Ирек Зиннуров и Ильдар Гильмутдинов, заместитель председателя Госсовета Крыма Ремзи Ильясов, директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Олег Мальгинов, академики Роберт Нигматуллин и РашитСюняев и другие.

В работе пленарного заседания также принимают участие начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления президента РФ по внутренней политике Евгений Еремин, заместитель руководителя федерального агентства по делам национальностей Андрей Меженько, вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин и певица Алсу.

По словам председателя исполкома ВКТ Рината Закирова, этот конгресс стал самым масштабным за всю 25-летнюю историю его проведения. Так, участие в
съезде принимают 1 054 человека. Это 801 делегат (479 из регионов России, 106 — из Татарстана и 216 из-за рубежа) и 253 гостя из 73 регионов Российской Федерации и 41 страны ближнего и дальнего зарубежья, пишет «БИЗНЕС Online». Освещают деятельность съезда 130 российских и татарстанских журналиста. «Это больше, чем когда бы то ни было. Желающих было больше, но мы ограничены в своих возможностях», — сказал на это Закиров.

Сегодня основной день съезда — пленарное заседание. На нем, в частности, обсуждаются итоги деятельности исполкома ВКТ и его общественных структур за прошедшее пятилетие. Предусмотрены также внесение изменений в устав «Международного союза общественных структур за прошедшее пятилетие. Предусмотрены также внесение изменений в устав «Международного союза общественных объединений „Всемирный конгресс татар“», а также выборы руководящих органов ВКТ. По итогам съезда будет принята резолюция, один из пунктов которой призывает сохранить в Татарстане статус президента.

Оцените материал:
  • Понравился: 0
  • Не понравился: 0
Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Лебедь, рак и ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru