В Казани школьный психолог покончил с собой. 29-летний мужчина подозревался в насилии над 10-летней девочкой. Перед смертью житель Казани оставил предсмертную записку, в которой признался в содеянном. Он написал, что второго марта он изнасиловал школьницу на территории школы. По словам коллег, психолог был внимательным, и претензий к его работе никогда не было, сообщает KZNLIVE. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Сегодня в новостях:
|30 марта в 16:37
Волонтеры переживают, что челнинка и ее сын съели щенка, которого забрали у них
Активисты обратились за помощью к участковому и в ближайшее время собираются наведаться с ним в квартиру.
|30 марта в 16:19
В Челнах поезд сбил женщину
Это произошло на железнодорожном мосту в поселке ГЭС, возле плотины. Очевидцы отнесли женщину в безопасное место и вызвали бригаду скорой помощи.
|30 марта в 16:07
Прокуратура Татарстана разработала памятку для пострадавших вкладчиков татарстанских банков
В ней изложен алгоритм действий физических и юридических лиц — клиентов банков, а также рекомендации для защиты своих финансовых прав.
|30 марта в 14:32
День ипотеки и потребительского кредита пройдет в Челнах
Челнинцев и гостей города приглашают «потрогать» свою мечту, получить реальную цену и при желании тут же оформить заявку на потребительский кредит по максимально приемлемым условиям.
|30 марта в 13:55
Татфондбанк начал принимать претензии
Предполагаемая сумма требований кредиторов Татфондбанка, по разным оценкам, варьируется от 40−50 до 100 млрд. рублей.
|30 марта в 12:49
В Казани школьный психолог покончил с собой
29-летний мужчина подозревался в насилии над 10-летней девочкой. Он оставил предсмертную записку, в которой признался в содеянном.
|30 марта в 11:07
В Челнах увеличилось количество безработных
По состоянию на 28 марта в Набережных Челнах насчитывается 1,7 тыс. официально зарегистрированных безработных, что на 64 человека больше, чем в прошлую отчетную дату.
|30 марта в 11:04
У аэропорта Домодедово пожарная машина сбила людей, есть погибший
По данным СК, машина, которая принадлежит аэропорту, врезалась в остановку.
|30 марта в 10:49
Челнинца, который пытался сбежать в ИГИЛ, направили на принудительное лечение
Его задержали осенью 2015 года в аэропорту Бегишево, когда он, забрав детей, пытался улететь в Стамбул.
|30 марта в 09:40
Роспотребнадзор сообщил об ухудшении условий в детских учреждениях Татарстана
Нарушения были выявлены при 99% обследований, а их количество превысило 24 тыс. против 15,5 тыс. годом ранее.
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Правдомер
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Рустам МиннихановПрезидент РТ
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01 марта, 2017
Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»
Комментарии посетителей
Только бестолочь могла “оказаться в ловушке” на этом мосту - места там везде достаточно... подобные мосты...
Наркотики никогда к хорошему не приводят !
Татарстан первый не по безопасности дорог а по собираемости штрафов за нарушения ПДД.
вообщето я писал тому, кого расмешили
Думаю, виноват Обама. :)
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что за чушь. проплаченный отзыв.
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Ну вот, видите.... А говорят, что плохо живём...
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