В Казани судят педофила из Тукаевского района нападавшего на школьниц

Накануне в Московском районном суде Казани началось рассмотрение уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Тукаевского района Илфака Галиева. Он обвиняется в «покушении на совершение иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней», «покушении на совершение иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», «совершении иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетней».
По версии следствия, 11 октября 2016 года Галиев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на двух малолетних школьниц и учащуюся одного из вузов города Казани.
Мужчина настигал их при входе в жилище. Над одной из них он пытался надругаться прямо в подъезде. Вторую, когда та стала открывать дверь ключом, он втолкнул ее в квартиру, где надругался над ней.
В тот же день мужчина, заметив возле одного из домов на ул. Кирпичной Казани несовершеннолетнюю студентку, схватил ее сзади и попытался совершить в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Однако девушка оказала активное сопротивление и сумела привлечь внимание прохожих.
Свою вину Галиев признал лишь частично, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Комментарии посетителей
Вот это да! Наши УК не выполняют все пункты Правил благоустройства! Оценка за их работу1! А мы им...
Ну о какой репутации идет речь? Сказано же - “информационная атака”, а сам банк белый и пушистый.
КРУТО!
И Хазеева тоже надо отправить на вертолете.и раскалоть его по земельным вопросам которые он решал для своих...
Харитонов и глава Хазеев это одного поля ягоды.Из за Харитонова, Хазеев превратился в олигарха, поэтому и не...
не волнуйся,если халиков слетит за ним хазеева свалят, а харитонов полюбас не усидит, потому что крыша начала...
Пусть ” валит” куда хочет, толку от него нет.
Читаешь материал - выеденного яйца не стоит. Раздутый мыльный пузырь. Но огомное спасибо автору за “вишенку...
СУД НАД ХАРИТОНОВЫМ НУЖНО ПРОВОДИТЬ ИЛИ В МОСКВЕ ИЛИ В ПИТЕРЕ. В ТАТАРСТАНЕ У НЕГО ВЕЗДЕ ЗАВЯЗКИ. ПОКА ЕГО НЕ...
Не верю в правосудие! Харитонов избежит ответственности и вряд ли его как нибудь накажут.Весь район говорит...
Полюбому Харитонова отмажут,потому что за ним стоит глава Тукаевского района Хазеев. Вместе все дела...
А как насчет репутации и вывода д/с из оборота? Это тоже выгодно?
а у нас разве не так написано? “Судя по информации размещенной на официальном сайте фемиды, дело поступило в...
ДЕЛО № 1-39/2017. 27 февраля 2017 года дело по обвинению Харитонова Г.Н. поступило судье Маннаповой Г.Р. На 19 марта 2017...
Жаль животных... уничтожают без разбора местные дворники и “любители” животных... проклятье им за это... жизнь...
Все суды Шарипов проиграл. Это значит, нарушений суд в деятельности ИП не нашел. Статья лживая..
Лечится. Удаляют пораженное легкое. Проводят другие виды лечения тоже. Сначала куришь и куришь, или терпишь...
Не все меряется деньгами. У меня отец умер от рака легких, брат тоже заболел - оба курильщики. Когда врачи...
Бизнес есть бизнес - вейпы не под запретом. Сами плохо воспитываете детей раз они у вас курят. Неча на других...
Эти вейпы продают в Челнах на каждом шагу. Дети покупают. А потом мы говорим о смертности!!! Запретите хотя бы...