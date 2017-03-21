В Казани судят педофила из Тукаевского района нападавшего на школьниц

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Сегодня в новостях:
21 марта в 16:13
Медведев распорядился об индексации пенсии с 1 апреля
Медведев распорядился об индексации пенсии с 1 апреля

Глава минтруда РФ Максим Топилин заявил, что в ближайшие три года размер реальных пенсий в России будет снижаться на 0,5% ежегодно, даже несмотря на индексации.

21 марта в 15:33
АвтоВАЗ отзывает 106 тысяч автомобилей LADA Kalina и Granta
АвтоВАЗ отзывает 106 тысяч автомобилей LADA Kalina и Granta

Причиной послужил заводской брак троса сцепления в автомобилях с механической коробкой передач.

21 марта в 14:41
“Мастеровые”: доступен виртуальный 3D тур по театру
“Мастеровые”: доступен виртуальный 3D тур по театру

Теперь виртуально прогуляться по знаменитому театру города Набережные Челны можно из любой точки мира с помощью сети Интернет.

21 марта в 13:24
Владельцы «ТАИФА» снова в списке долларовых миллиардеров
Владельцы «ТАИФА» снова в списке долларовых миллиардеров

По данным Forbes братья Шаймиевы занимают 1795-ю строчку рейтинга Forbes, а Сультеев с Шигабутдиновым делят 1940-е место.

21 марта в 13:10
Рустам Минниханов стал героем комикса «Могучие рейнджеры России»
Рустам Минниханов стал героем комикса «Могучие рейнджеры России»

Рейнджер из Татарстана одет в зеленый костюм с эчпочмак-забралом. В его руках мощное оружие – нунчакчаки.

21 марта в 12:36
Директор ООО «Авиценна» незаконно продал медицинские изделия на сумму 4,3 млн руб
Директор ООО «Авиценна» незаконно продал медицинские изделия на сумму 4,3 млн руб

53-летнего директора и учредителя ООО «Авиценна» подозревают в незаконном производстве этих медицинских изделий.

21 марта в 12:33
На КАМАЗе выбрали лучшего рационализатора
На КАМАЗе выбрали лучшего рационализатора

Ренат Гимадиев подал 23 технических идеи, 17 из них уже работают, а экономический эффект от их внедрения составил свыше 5,3 млн рублей.

21 марта в 12:07
Женщину, которая выпала из балкона в Заинске, госпитализировали в БСМП Челнов
Женщину, которая выпала из балкона в Заинске, госпитализировали в БСМП Челнов

Проходившие мимо подростки снимали инцидент на видео, смеясь и комментируя происходящее нецензурной бранью.

21 марта в 11:26
«Спурт банк» продлил ограничение на выдачу наличных
«Спурт банк» продлил ограничение на выдачу наличных

Эта мера была принята 13 марта после информационной атаки, фейковых сообщений об отзыве лицензии и паникой среди клиентов.

21 марта в 11:06
Сенатор от Татарстана Олег Морозов заявил о бойкоте Евровидения
Сенатор от Татарстана Олег Морозов заявил о бойкоте Евровидения

Он сказал, что если Юлию Самойлову в Киев не пустит СБУ, Москва не намерена менять ее на другую участницу песенного конкурса от России.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

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21 марта 2017г. 17:30

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в 08:34
Рубрика: Вечерка On-Line

В Казани судят педофила из Тукаевского района нападавшего на школьниц

В Казани судят педофила из Тукаевского района нападавшего на школьниц

Накануне в Московском районном суде Казани началось рассмотрение уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Тукаевского района Илфака Галиева. Он обвиняется в «покушении на совершение иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней», «покушении на совершение иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», «совершении иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетней». 

По версии следствия, 11 октября 2016 года Галиев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на двух малолетних школьниц и учащуюся одного из вузов города Казани.

Мужчина настигал их при входе в жилище. Над одной из них он пытался надругаться прямо в подъезде. Вторую, когда та стала открывать дверь ключом, он втолкнул ее в квартиру, где надругался над ней.

В тот же день мужчина, заметив возле одного из домов на ул. Кирпичной Казани несовершеннолетнюю студентку, схватил ее сзади и попытался совершить в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Однако девушка оказала активное сопротивление и сумела привлечь внимание прохожих.

Свою вину Галиев признал лишь частично, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

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