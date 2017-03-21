В Казани судят педофила из Тукаевского района нападавшего на школьниц

Накануне в Московском районном суде Казани началось рассмотрение уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Тукаевского района Илфака Галиева. Он обвиняется в «покушении на совершение иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней», «покушении на совершение иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», «совершении иных действий сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетней».

По версии следствия, 11 октября 2016 года Галиев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на двух малолетних школьниц и учащуюся одного из вузов города Казани.

Мужчина настигал их при входе в жилище. Над одной из них он пытался надругаться прямо в подъезде. Вторую, когда та стала открывать дверь ключом, он втолкнул ее в квартиру, где надругался над ней.

В тот же день мужчина, заметив возле одного из домов на ул. Кирпичной Казани несовершеннолетнюю студентку, схватил ее сзади и попытался совершить в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Однако девушка оказала активное сопротивление и сумела привлечь внимание прохожих.

Свою вину Галиев признал лишь частично, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.