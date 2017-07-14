

Рособрнадзор снял запрет на прием в НЧИ КФУ

Документы о разрешении на прием находятся на согласовании и в ближайшее время выйдет соответствующее распоряжение



Фотографы и няни теперь могут не регистрировать ИП

Госдума освободила некотрые категории самозанятых граждан от обязательной регистрации в качестве предпринимателей.



В Казани у Кремля проходит пикет против мусоросжигательного завода

Как сообщают организаторы, цель акции - добиться встречи с президентом РТ Рустамом Миннихановым.



“Подкидыши” получат право на социальную пенсию

Такие дети изначально поставлены в неравное материальное положение по сравнению с детьми-сиротами – они не имеют права на получение пенсии по случаю потери кормильца.



В Челнах спортсмены-колясочники сыграют в баскетбол

В ближайшие два дня в автограде пройдет первый открытый турнир по баскетболу на колясках.



В Татарстане осудили мужчину, который пнул полицейского в лицо

Суд назначил татарстанцу наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кстати, ранее он уже был судим за аналогичное преступление.