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Сегодня в новостях:
29 марта в 15:50
В Казани в подъезде на коврике нашли голого 11-месячного ребенка
В Казани в подъезде на коврике нашли голого 11-месячного ребенка

Как выяснилось, в квартире, откуда девочку «выдворили», находились ее мать и бабушка, обе женщины были пьяны.

29 марта в 15:30
Путин отправил в отставку представителя России при ЕСПЧ Георгия Матюшкина
Путин отправил в отставку представителя России при ЕСПЧ Георгия Матюшкина

Ранее сообщалось, что указом президента своей должности лишился начальник ГИБДД Виктор Нилов.
29 марта в 15:27
После ДТП на трассе Елабуга-Пермь 5-летняя девочка скончалась вслед за мамой
После ДТП на трассе Елабуга-Пермь 5-летняя девочка скончалась вслед за мамой

Восемь дней врачи боролись за жизнь пятилетней пассажирки Lada Granta, но спасти ребенка не удалось. Выжила только 11-месячная дочь женщины. Ее жизни ничего не угрожает.

29 марта в 15:01
Ливада: “Проблем с деньгами у “Фона” нет”
Ливада: “Проблем с деньгами у “Фона” нет”

Ливада считает прискорбным, что “на три совещания, которые провел президент РТ, он не был приглашен. Это наталкивает на мысль, что кому-то выгодно содержать на улице людей с транспарантами”.

29 марта в 13:57
Возле загса Челнов появится Аллея любви
Возле загса Челнов появится Аллея любви

Аллею хотят разместить возле Дворца торжеств в районе парка Прибрежный. Там же установить скульптуру для фотосессий молодоженов «Танец любви», арки и скамейки.
29 марта в 11:11
Путин ввел ограничение трансляций судебных заседаний в СМИ
Путин ввел ограничение трансляций судебных заседаний в СМИ

В Уголовно-процессуальный кодекс вносятся поправки: транслировать открытые судебные заседания в интернете, а также по радио и телевидению можно только с разрешения суда.

29 марта в 11:03
Чиновники Челнов отчитаются о своих доходах и активности в соцсетях
Чиновники Челнов отчитаются о своих доходах и активности в соцсетях

Чиновники должны будут также сдать справки о своих расходах и имуществе. Такие же документы необходимо собрать членам семей  муниципальных служащих.

29 марта в 08:33
В Челнах капитально отремонтируют три школы и десять детских садов
В Челнах капитально отремонтируют три школы и десять детских садов

На эти цели из республиканского бюджета выделено более 360 млн. рублей. На ремонт школы № 33, гимназий №№ 36 и 77 направлено 90 млн. 859 тыс. рублей.

29 марта в 08:22
Тхэквондисты Челнов стали победителями международного турнира «Шымкент Open»
Тхэквондисты Челнов стали победителями международного турнира «Шымкент Open»

В индивидуальном первенстве спортсмены из Челнов завоевали пьедестал почета, заняв три призовых места. В командном зачете стали победителями третьей степени.

29 марта в 08:17
В России на упаковках продуктов хотят указывать содержание сахара
В России на упаковках продуктов хотят указывать содержание сахара

Роспотребнадзор предложил создать систему цветовой индикации продуктов питания. Полезные должны маркироваться зеленым цветом, промежуточные — желтым, а вредные — красным.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

Ложь
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Индекс правды: 26%
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Выпуск 12 от 29 марта, 2017г.
30 марта 2017г. 01:29

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в 15:50
Рубрика: Вечерка On-Line

В Казани в подъезде на коврике нашли голого 11-месячного ребенка

В Казани в подъезде на коврике нашли голого 11-месячного ребенка

Прокуратура проверяет информацию о найденной в подъезде одного из домов по улице Павлюхина 11-месячной девочке. Голого ребенка на придверном коврике обнаружили соседи, пишет "Вечерняя Казань". Как выяснилось, в квартире, откуда девочку «выдворили», находились ее мать и бабушка, обе женщины были пьяны. Отец ребенка, по словам соседей, находится в местах лишения свободы. Как сообщает Прокуратура РТ, по результатам проверки действиям родителей будет дана правовая оценка.

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