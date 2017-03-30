Прокуратура проверяет информацию о найденной в подъезде одного из домов по улице Павлюхина 11-месячной девочке. Голого ребенка на придверном коврике обнаружили соседи, пишет "Вечерняя Казань". Как выяснилось, в квартире, откуда девочку «выдворили», находились ее мать и бабушка, обе женщины были пьяны. Отец ребенка, по словам соседей, находится в местах лишения свободы. Как сообщает Прокуратура РТ, по результатам проверки действиям родителей будет дана правовая оценка.
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Сегодня в новостях:
|29 марта в 15:50
В Казани в подъезде на коврике нашли голого 11-месячного ребенка
Как выяснилось, в квартире, откуда девочку «выдворили», находились ее мать и бабушка, обе женщины были пьяны.
|29 марта в 15:30
Путин отправил в отставку представителя России при ЕСПЧ Георгия Матюшкина
Ранее сообщалось, что указом президента своей должности лишился начальник ГИБДД Виктор Нилов.
|29 марта в 15:27
После ДТП на трассе Елабуга-Пермь 5-летняя девочка скончалась вслед за мамой
Восемь дней врачи боролись за жизнь пятилетней пассажирки Lada Granta, но спасти ребенка не удалось. Выжила только 11-месячная дочь женщины. Ее жизни ничего не угрожает.
|29 марта в 15:01
Ливада: “Проблем с деньгами у “Фона” нет”
Ливада считает прискорбным, что “на три совещания, которые провел президент РТ, он не был приглашен. Это наталкивает на мысль, что кому-то выгодно содержать на улице людей с транспарантами”.
|29 марта в 13:57
Возле загса Челнов появится Аллея любви
Аллею хотят разместить возле Дворца торжеств в районе парка Прибрежный. Там же установить скульптуру для фотосессий молодоженов «Танец любви», арки и скамейки.
|29 марта в 11:11
Путин ввел ограничение трансляций судебных заседаний в СМИ
В Уголовно-процессуальный кодекс вносятся поправки: транслировать открытые судебные заседания в интернете, а также по радио и телевидению можно только с разрешения суда.
|29 марта в 11:03
Чиновники Челнов отчитаются о своих доходах и активности в соцсетях
Чиновники должны будут также сдать справки о своих расходах и имуществе. Такие же документы необходимо собрать членам семей муниципальных служащих.
|29 марта в 08:33
В Челнах капитально отремонтируют три школы и десять детских садов
На эти цели из республиканского бюджета выделено более 360 млн. рублей. На ремонт школы № 33, гимназий №№ 36 и 77 направлено 90 млн. 859 тыс. рублей.
|29 марта в 08:22
Тхэквондисты Челнов стали победителями международного турнира «Шымкент Open»
В индивидуальном первенстве спортсмены из Челнов завоевали пьедестал почета, заняв три призовых места. В командном зачете стали победителями третьей степени.
|29 марта в 08:17
В России на упаковках продуктов хотят указывать содержание сахара
Роспотребнадзор предложил создать систему цветовой индикации продуктов питания. Полезные должны маркироваться зеленым цветом, промежуточные — желтым, а вредные — красным.
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Правдомер
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Рустам МиннихановПрезидент РТ
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01 марта, 2017
Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»
Комментарии посетителей
вообщето я писал тому, кого расмешили
Думаю, виноват Обама. :)
Придурок, если ты лично видел что кому то заплатили, предъявляй доказательства, если нет, то заткнись. ...
Прокурор он проверит,и даст справедливую оценку бугульминских заезжих казачков
Что за на..? Проблем с деньгами у него нет, а дома не достраивает. Правильно, что Ливаду взяли под стражу, может,...
что за чушь. проплаченный отзыв.
Хочется верить, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до декриминализации легких наркотиков....
Ну вот, видите.... А говорят, что плохо живём...
вы можете засунуть свое мнение куда угодно, а я пишу от имени народа. Обманутый вкладчик не будет защищать...
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Мы не смотрим “зомбоящик”, мы роемся только на помойках Интернета, находим там фразы типа “Единая Россия...
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Единая Россия партия жуликов и воров ! За перемены!
давно пора выгнать жуликов!!
Похоже, что в России выросло новое непоротое поколение. И это радует. А ведь еще несколько дней назад, власть...