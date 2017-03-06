В Казани задержали подозреваемых в убийстве африканского студента

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в убийстве студента КФУ Махджуба Тиджани Хасана. Как сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, оба задержанных – скинхеды.

Напомним, тело 24-летнего второкурсника юрфака Махджуба Тиджани Хасана с черепно-мозговой травмой и множественными ножевыми ранениями было обнаружено 16 февраля около 22.00 рядом с общежитием КФУ на улице Аделя Кутуя.