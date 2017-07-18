В Казани задержан подозреваемый в изнасиловании пятилетней девочки

В Казани задержан мужчина, напавший на 5-летнюю девочку на улице Мавлютова, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Им оказался 26-летний житель Казани. Полицейские задержали подозреваемого 15 июля неподалеку от места преступления. Мужчина не судим и не трудоустроен официально. Свою вину он не признает.
Напомним, 13 июля 2017 года неустановленный мужчина на детской площадке у дома на улице Мавлютова в Казани взял за руку игравшую там пятилетнюю девочку, отвел ее в кусты и стал совершать в отношении нее действия сексуального характера. В этот момент к девочке подбежали еще несколько детей и мужчина скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
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