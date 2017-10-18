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18 октября в 13:49
В РТ мужчина убил своего брата, положил тело в багажник и утопил авто в реке
В РТ мужчина убил своего брата, положил тело в багажник и утопил авто в реке

По информации следствия, десять лет назад супруга старшего брата ушла жить к младшему, однако через некоторое время начала встречаться с обоими мужчинами, из-за чего и возник конфликт.
18 октября в 13:48
В Челнах сгорел автомобиль: водитель скрылся с места ДТП
В Челнах сгорел автомобиль: водитель скрылся с места ДТП

«Ока» загорелась на первой автодороге. Площадь пожара составила три квадратных метра.

18 октября в 11:23
В КДМЦ Челнов приняли 5000 роды
В КДМЦ Челнов приняли 5000 роды

Статистика показывает, что рождаемость в Набережных Челнах падает.

18 октября в 11:05
В Татарстане задержаны восемь членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*
В Татарстане задержаны восемь членов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*

Проведены обыски по восьми адресам, которые использовали члены альметьевского звена запрещенной в России международной террористической организации.

18 октября в 10:45
В Челнах детские больницы получат новые рентген-аппараты
В Челнах детские больницы получат новые рентген-аппараты

Татарстан приобретет для детских поликлиник 7 рентгенодиагностических комплексов на сумму более 50 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.
18 октября в 10:14
Полиция изъяла у браконьеров более тонны рыбы, которую планировали продавать в Челнах
Полиция изъяла у браконьеров более тонны рыбы, которую планировали продавать в Челнах

У злоумышленников изъяли соленую и замороженную рыбу, среди которой лещ, толстолобик, белый амур, сом, жерех, сазан, окунь.

18 октября в 09:59
«Альбатрос» открылся только в этом году, но уже успел завоевать любовь и признание челнинцев
«Альбатрос» открылся только в этом году, но уже успел завоевать любовь и признание челнинцев

Месяц занятий обойдется вам в 3 000 рублей. Для тех, кто не уверен, что сможет посещать занятия регулярно, предусмотрено разовое посещение за 200 рублей.

18 октября в 08:57
Правительство РФ утвердило календарь выходных дней в 2018 году
Правительство РФ утвердило календарь выходных дней в 2018 году

Россиян зимой ждет десятидневный отдых с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018-го, трехдневный отдых с 23 по 25 февраля.

18 октября в 08:47
В Татарстане осудили депутата, который прикинулся инвалидом
В Татарстане осудили депутата, который прикинулся инвалидом

Депутат представил в фонд соцстрахования подложные документы о частичной утрате трудоспособности и по ним с 2008 по 2017 год незаконно получил выплаты на сумму более 1,8 млн рублей.
18 октября в 08:22
Вице-премьер России: Татарстан показывает европейский уровень бедности
Вице-премьер России: Татарстан показывает европейский уровень бедности

Вице-премьер призвала другие регионы перенимать «такой замечательный опыт у Татарстана, нацеленный на решение вопросов преодоления бедности, развития среднего класса».

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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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19 октября 2017г. 02:14

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в 11:23
Рубрика: Вечерка On-Line

В КДМЦ Челнов приняли 5000 роды

В КДМЦ Челнов приняли 5000 роды

В Перинатальном центре КДМЦ сегодня были приняты юбилейные пятитысячные роды, сообщает ведущий специалист по связям с общественностью медучреждения Диляра Эстрина.

В 5 часов утра у челнинки на свет появился мальчик весом 3400 грамм и ростом 52 сантиметра, став вторым ребенком в семье.  К слову, 5000 роды в прошлом году выпали на 16 сентября. Нынче юбилейная цифра опоздала на целый месяц.

Кстати, статистика показывает, что рождаемость в Набережных Челнах падает. Среди всех новорожденных уверенную победу из года в год одерживают мальчики.

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