В КДМЦ Челнов приняли 5000 роды

В Перинатальном центре КДМЦ сегодня были приняты юбилейные пятитысячные роды, сообщает ведущий специалист по связям с общественностью медучреждения Диляра Эстрина.

В 5 часов утра у челнинки на свет появился мальчик весом 3400 грамм и ростом 52 сантиметра, став вторым ребенком в семье. К слову, 5000 роды в прошлом году выпали на 16 сентября. Нынче юбилейная цифра опоздала на целый месяц.

Кстати, статистика показывает, что рождаемость в Набережных Челнах падает. Среди всех новорожденных уверенную победу из года в год одерживают мальчики.