В КДМЦ Челнов работает контакт-центр для вызова педиатра на дом

Теперь челнинцы могут позвонить в Казань, чтобы вызвать врача ребенку на дом.

Регистраторы больше не сидят на телефоне, их обязанности переданы специальной службе, которая находится в столице Татарстана, сообщает пресс-служба КДМЦ.

По словам родителей, теперь вызвать врача стало проще и быстрее. В Казани обученные операторы записывают все данные, жалобы и вносят информацию в специальную компьютерную программу.