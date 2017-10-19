В конце октября в Челнах уже начнет летать санитарный Ми-2

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19 октября в 16:18
Прокуратура Челнов признала ограничение прав родителей в выборе языка преподавания
Прокуратура Челнов признала ограничение прав родителей в выборе языка преподавания

Это первый ответ городского надзорного ведомства, который, по сути, встал на защиту родителей в вопросе добровольного изучения татарского языка.

19 октября в 16:08
Незаконную добычу раков в Татарстане крышевал полицейский
Незаконную добычу раков в Татарстане крышевал полицейский

Новые подробности появились в уголовном деле, сообщает следственное управление по РТ.

19 октября в 15:16
Фаузия Байрамова назвала власть Татарстана “случайными людьми”
Фаузия Байрамова назвала власть Татарстана “случайными людьми”

Основатель татарской партии национальной независимости “Иттифак” не считает ни Шаймиева, ни Минниханова лидерами татарской нации.

19 октября в 14:42
В Набережных Челнах самые чистые берега Татарстана
В Набережных Челнах самые чистые берега Татарстана

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан подвело итоги конкурсов «Родники Татарстана» и «Чистый берег».

19 октября в 13:32
Челнинка примет участие в конкурсе красоты
Челнинка примет участие в конкурсе красоты

Олеся Галимова претендует на звание “Мисс Event beauty” Россия 2017.

19 октября в 12:31
В Татарстане на пожаре спасли 15 человек
В Татарстане на пожаре спасли 15 человек

В одном из домов Нижнекамска загорелась квартира на пятом этаже.

19 октября в 11:13
Ученики челнинского лицея стали вторыми на чемпионате WorldSkills в Абу-Даби
Ученики челнинского лицея стали вторыми на чемпионате WorldSkills в Абу-Даби

Команда по мобильной робототехнике выступала в крупнейшем мировом чемпионате рабочих профессий.

19 октября в 10:51
Минздрав планирует запретить курить кальяны и вейпы в кафе и ресторанах
Минздрав планирует запретить курить кальяны и вейпы в кафе и ресторанах

Согласно антитабачной концепции, Минздрав предлагает также ограничить курение в личных автомобилях и запретить продажу вейпов несовершеннолетним.

19 октября в 10:35
Троим челнинцам понадобилась помощь медиков после ДТП
Троим челнинцам понадобилась помощь медиков после ДТП

Накануне в вечернее время в автограде произошло сразу несколько ДТП с пострадавшими.

19 октября в 09:52
“Мусорщики”: население Татарстана должно платить за вред от ТБО, наносимый окружающей среде
“Мусорщики”: население Татарстана должно платить за вред от ТБО, наносимый окружающей среде

Со следующего года эту плату введут для предприятий, имеющих полигоны, но они заявили, что сразу тогда обанкротятся.


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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20 октября 2017г. 04:05

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в 08:59
Рубрика: Вечерка On-Line

В конце октября в Челнах уже начнет летать санитарный Ми-2

В конце октября в Челнах уже начнет летать санитарный Ми-2

В конце октября в Набережных Челнах начнет летать санитарный вертолет Ми-2, сообщил ИА «Татар-информ» министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин. 

«По контракту этого года мы планируем еще использовать (вертолет Ми-2 — прим. Т-и) в Набережных Челнах для северо-востока республики. Изначально стратегия предусматривала 3 точки базирования, пока активно развиваем „Ансат“, который есть в Казани. Мы расширяем показания к вылету, то есть это все жизнеугрожающие состояния, не только ДТП. Это и инсульты, инфаркты миокарда. Пока это все в планах, перспективах», — отметил Вафин.

Воздушное судно будет обслуживать авиакомпания «Вектор», контракт подписан на 27 полетов. Как сообщил региональный представитель компании Юрий Стригин, в скором времени будет известно, где именно будет базироваться вертолет.

«Если успеют приготовить вертолетную площадку до конца октября, мы начнем базироваться именно на вертолетной площадке в Набережных Челнах, 34-й комплекс», — рассказал Стригин.

Также рассматривается вариант базирования Ми-2 на аэродроме «Сарманово» в 60 км от Автограда, сообщает ИА «Татар-информ». 

Кроме того, он сообщил, что вертолет оборудован медицинским модулем, кислородными баллонами, навесками, наушниками и т.д. «Все, что нужно — вплоть до влажных салфеток, все на борту имеется», — добавил Стригин.

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