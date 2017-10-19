В конце октября в Челнах уже начнет летать санитарный Ми-2

В конце октября в Набережных Челнах начнет летать санитарный вертолет Ми-2, сообщил ИА «Татар-информ» министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин.

«По контракту этого года мы планируем еще использовать (вертолет Ми-2 — прим. Т-и) в Набережных Челнах для северо-востока республики. Изначально стратегия предусматривала 3 точки базирования, пока активно развиваем „Ансат“, который есть в Казани. Мы расширяем показания к вылету, то есть это все жизнеугрожающие состояния, не только ДТП. Это и инсульты, инфаркты миокарда. Пока это все в планах, перспективах», — отметил Вафин.

Воздушное судно будет обслуживать авиакомпания «Вектор», контракт подписан на 27 полетов. Как сообщил региональный представитель компании Юрий Стригин, в скором времени будет известно, где именно будет базироваться вертолет.

«Если успеют приготовить вертолетную площадку до конца октября, мы начнем базироваться именно на вертолетной площадке в Набережных Челнах, 34-й комплекс», — рассказал Стригин.

Также рассматривается вариант базирования Ми-2 на аэродроме «Сарманово» в 60 км от Автограда, сообщает ИА «Татар-информ».

Кроме того, он сообщил, что вертолет оборудован медицинским модулем, кислородными баллонами, навесками, наушниками и т.д. «Все, что нужно — вплоть до влажных салфеток, все на борту имеется», — добавил Стригин.