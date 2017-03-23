В краже из офиса Татфондбанка подозревают банковское руководство

Полиция задержала подозреваемых в краже из дополнительного офиса Татфондбанка, расположенного на станции Высокая Гора. Ими оказались сотрудники учреждения.
Как сообщает МВД по РТ, руководитель дополнительного офиса и бывший контролер-кассир заключены под стражу, а старший бухгалтер-кассир помещена под домашний арест.
По версии следствия, злоумышленники, совершая хищения, скрывали в отчетных документах отсутствие наличности путем удаления расходно-кассовых ордеров по операциям вывоза денежных средств.
Напомним, отсутствие 3 млн 800 тыс. рублей, 35 тыс. евро и 35 тыс. долларов США в инкассаторской сумке, привезенной в центральный офис банка из высокогорского офиса, было обнаружено 13 марта.
Комментарии посетителей
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Ну о какой репутации идет речь? Сказано же - “информационная атака”, а сам банк белый и пушистый.
КРУТО!