В краже из офиса Татфондбанка подозревают банковское руководство

Полиция задержала подозреваемых в краже из дополнительного офиса Татфондбанка, расположенного на станции Высокая Гора. Ими оказались сотрудники учреждения.

Как сообщает МВД по РТ, руководитель дополнительного офиса и бывший контролер-кассир заключены под стражу, а старший бухгалтер-кассир помещена под домашний арест.

По версии следствия, злоумышленники, совершая хищения, скрывали в отчетных документах отсутствие наличности путем удаления расходно-кассовых ордеров по операциям вывоза денежных средств.



Напомним, отсутствие 3 млн 800 тыс. рублей, 35 тыс. евро и 35 тыс. долларов США в инкассаторской сумке, привезенной в центральный офис банка из высокогорского офиса, было обнаружено 13 марта.