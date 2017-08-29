В летнем кинотеатре челнинцам покажут “Голос монстра” и “Очень плохие мамочки” (РАСПИСАНИЕ)

Как уже писала "Вечерка", с 31 августа в парке Победа начнет свою работу кинотеатр под открытым небом. Вход на сеансы будет совершенно свободный. Публикуем расписание фильмов:

31.08 (четверг)

16:00-17:45 Приключения Паддингтона (6+)

18:00-20:00 Выбор зрителей

20:10-22:10 Серена (16+)



01.09 (пятница)

16:00-17:45 Притворись моим парнем (16+)

18:00-20:00 Выбор зрителей

20:10-22:10 Афера под прикрытием (12+)



02.09 (суббота)

16:00-17:45 Маленький принц (6+)

18:00-20:00 Выбор зрителей

20:10-22:10 Вне/себя (16+)



03.09 (воскресенье)

16:00-17:45 Барашек Шон (6+)

18:00-20:00 Выбор зрителей

20:10-22:10 Светская жизнь (18+)



07.09 (четверг)

16:00-17:45 Кот Гром и заколдованный дом (0+)

18:00-20:00 Выбор зрителей

20:10-22:10 Демон внутри (18+)



08.09 (пятница)

16:00-17:45 Гигантик (16+)

18:00-20:00 Выбор зрителей

20:10-22:10 Любовь не по размеру (16+)



09.09 (суббота)

16:00-17:45 Голос монстра (16+)

18:00-20:00 Выбор зрителей

20:10-22:10 Очень плохие мамочки (18+)



10.09 (воскресенье)

16:00-17:45 Ромео и Джульетта (12+)

18:00-20:00 Выбор зрителей

20:10-22:10 Реальные упыри (16+)