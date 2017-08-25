В лобовом столкновении машин на трассе в Татарстане выжил только подросток

Страшное ДТП произошло накануне вечером в Высокогорском районе на 50 км автодороги Казань – Малмыж. 44-летний водитель «Калины» выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с внедорожником. В этот момент в легковушке находилось помимо водителя ещё 2 человека: 41-летняя секретарь Кукморской школы №1 и 16-летний ученик той же школы. В результате водитель отественной легковушки и его пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия. Подросток госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом костей предплечья и ушибами. О состоянии водителя внедорожника не сообщается.
По итогам 7 месяцев 2017 года в Республике Татарстан из-за нарушения правил обгона и выезда в нарушение ПДД РФ на полосу, предназначенную для встречного движения, произошло 255 ДТП, в которых 92 человека погибли и 441 получили ранения. Доля погибших по причине выезда на полосу встречного движения составляет 41% от общего количества погибших в ДТП.
Комментарии посетителей
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полностью присоединяюсь к Камилле
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