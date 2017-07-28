В Мекку отправятся 52 челнинца

Мухтасибат Набережных Челнов обеспечивает выезд 52 человек в Мекку, сообщает пресс-служба мэрии. Хадж в 2017 году продлится с вечера среды 30 августа до вечера понедельника 4 сентября. «День Арафата» в этому году приходится на 1 сентября.

В этом году Саудовская Аравия увеличила квоту на хадж для мусульман России на 25% - до 20,5 тыс. мест.

Время проведения хаджа определяется по исламскому календарю (календарю Хиджры), в основе которого лежит лунный календарь. Каждый год хадж проводится в течение пяти дней, начиная с вечера восьмого дня последнего месяца исламского года Зуль-хиджи и заканчивая двенадцатым днем. Девятый день Зуль-хиджи называется «День Арафат» и считается днем начала хаджа.

В переводе с арабского языка слово «хадж» означает «намерение или стремление приобщиться к прославленному», а также «возвращение, возобновление». Это трактуется как обращение к истокам и святыням ислама.