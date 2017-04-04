В метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв (ФОТО)

В метро Санкт-Петербурга сегодня прогремел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания Life.Ru, взрыв произошел в вагоне на синей ветке метро на станции «Садовая». По данным очевидцев, есть жертвы. Сотрудники силовых ведомств выехали на место.

Отметим, что сегодня в Петербурге проходит IV Медиафорум региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», в работе которого принял участие президент России Владимир Путин.