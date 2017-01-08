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07 января в 17:35
В Минэкономики РТ обратились 987 предпринимателей, пострадавших в банковском кризисе
В Минэкономики РТ обратились 987 предпринимателей, пострадавших в банковском кризисе

Почти пятьсот бизнесменов планируют взять микрозаймы для продолжения хозяйственной деятельности.

07 января в 15:25
После случая с погоней в аэропорту Казани усилены меры безопасности
После случая с погоней в аэропорту Казани усилены меры безопасности

На территории комплекса установили антитаранные устройства и бетонные ограничители, которые теперь мешают незрячим людям.

07 января в 14:19
Снегоуборочная техника в Челнах продолжает работать в усиленном режиме
Снегоуборочная техника в Челнах продолжает работать в усиленном режиме

Мэрия опубликовала для автовладельцев график уборки местных проездов и улиц на январь.

07 января в 12:10
В Аксубаевском районе три девушки разгромили снежный городок
В Аксубаевском районе три девушки разгромили снежный городок

Злоумышленницы сорвали гирлянды с елки и сломали снежные фигуры.

07 января в 11:08
При пожаре в Челнах погиб мужчина
При пожаре в Челнах погиб мужчина

По предварительной версии причиной возгорания стала не потушенная сигарета.

07 января в 09:29
На трассе М-7 погибли трое мужчин
На трассе М-7 погибли трое мужчин

“Калину”, в которой ехали рыбаки, занесло на дороге и машина выехала на встречную полосу.

07 января в 08:36
Шестой этап ралли-рейда «Дакар» отменили
Шестой этап ралли-рейда «Дакар» отменили

Из-за пришедших в Боливию дождей трасса оказалась практически непригодной для гонки.

06 января в 18:27
В аэропортах РТ из-за непогоды задерживается целый ряд авиарейсов
В аэропортах РТ из-за непогоды задерживается целый ряд авиарейсов

По данным онлайн-табло, имеет место задержка более двух десятков рейсов различных авиакомпаний. Данные о других отложенных рейсах можно посмотреть на сайтах аэропортов.
06 января в 18:11
В РТ в новогоднюю ночь мужчина попал в больницу с укусами на детородном органе
В РТ в новогоднюю ночь мужчина попал в больницу с укусами на детородном органе

Отметив праздник за столом, пара решила уединиться. В какой-то момент мужчине пришло смс-сообщение, которое разозлило женщину, и она не сдержалась.

06 января в 14:22
Пятое смертельное ДТП в 2017 году в РТ - “легковушка” врезалась в грузовик
Пятое смертельное ДТП в 2017 году в РТ - “легковушка” врезалась в грузовик

Как сообщили в ГИБДД Татарстана, в 12.40 58-летний водитель «Логана», по предварительным данным, на скорости вылетел на полосу встречного движения и врезался в ГАЗ-3705.


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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

Ложь
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Индекс правды: 85%
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Выпуск 50 от 29 декабря, 2016г.
08 января 2017г. 01:30

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в 17:35
Рубрика: Вечерка On-Line

В Минэкономики РТ обратились 987 предпринимателей, пострадавших в банковском кризисе

В Минэкономики РТ обратились 987 предпринимателей, пострадавших в банковском кризисе

987 предпринимателей, чьи счета находились в Татфондбанке и ИнтехБанке, обратились в Министерство экономики Республики Татарстан, 498 из них по вопросам получения микрозайма на льготных условиях, рассказал ИА «Татар-инорорм» министр экономики РТ Артем Здунов. 

Министр также отметил, что и в праздничные дни горячая линия для предпринимателей — клиентов банков, приостановивших операционную деятельность, продолжает свою работу в штатном режиме и работает с 8.00 до 20.00. Телефон для обращений предпринимателей: (843) 524-90-90.   

В НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» поступило 74 заявки на получение микрозаймов на общую сумму 137,06 млн рублей.  

С перечнем документов, необходимых для получения микрозайма по специальной программе «Стабильность», можно ознакомиться на сайте Министерства экономики Республики Татарстан (mert.tatarstan.ru) и на сайте НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» (fpprt.ru).

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