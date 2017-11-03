В Минобрнауки РТ хотят наказать директора, предложившего вакансию дворника учителю

В Минобрнауки РТ прокомментировали ситуацию в казанской школе №170, когда попадающему под сокращение учителю татарского языка предложили вакансию дворника, в ведомстве рекомендовали наказать директора школы Марину Дергунову. Об этом сообщает "Татар информ".

В ведомстве сообщили, что в случае нехватки часов педагогам предлагаются иные вакансии педагогических работников, осуществляется их переподготовка.

- Указанное уведомление, прежде всего, характеризует профессиональный уровень и компетентность директора школы № 170 М. А. Дергуновой. Министерство образования и науки РТ рекомендует учредителю образовательной организации принять меры дисциплинарного взыскания в отношении директора 170-й школы, допустившего подобное непрофессиональное поведение в отношении своих сотрудников, – отметили в Минобрнауки РТ.

Сама директор заявила, что она просто исполняла требование закона.

- Мы не предлагали должность дворника учителю татарского языка, мы известили учителей, которые с 1 января могут оказаться в ситуации сокращения учебной нагрузки. В соответствии с Трудовым кодексом я обязана была озвучить имеющиеся вакансии на сегодняшний момент. Единственная вакансия, которая была в школе на тот момент, была вакансия дворника. И я была обязана учителя об этом уведомить. Обратите внимание, мы не людей сокращаем, а ставки. Одновременно с озвучиванием вакантной должности на тот момент учительнице было сказано, что в течение двух месяцев администрация школы изыскивает возможность оставить всех учителей на рабочем месте. Это было требование по изменению учебного плана по представлению прокуратуры. Все в рамках законодательства. Однако нашлись люди, которые воспользовались этим и теперь неправильно трактуют данную процедуру, преследуют, видимо, какие-то свои цели, мне неизвестные.

В социальных сетях появился этот документ как формальность, он размещен не тем учителем, с которым проводилась эта работа, а совершенно иным человеком, который не был на совещании, не разбирается в Трудовом кодексе и позволил себе нарушить закон о персональных данных, указывая фамилию педагога, подписавшего это уведомление. Пользователи соцсетей подняли волну, которую все трактуют так, как им хочется и так, как они понимают ситуацию.

Кстати, педагог одновременно по процедуре подписывает заявление, что он ознакомлен с вакантными должностями, и если они его не устраивают, соответственно, администрация продолжает искать иные пути выхода из ситуации. Вот все, что было сделано, - цитирует "Бизнес Online" слова директора школы.

Напомним, что дискуссия вокруг вокруг добровольности изучения татарского языка началась с того, что президент России Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, который проходил в Йошкар-Оле, заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.