В минсельхозе опровергли повышение цен на молоко

Директор департамента регулирования рынков АПК министерства сельского хозяйства РФ Владимир Волик опроверг информацию о повышении цен на молоко из-за ограничения поставок из регионов. Об этом сообщает ТАСС.

«Из-за этого точно нет. Надо с надзором проговорить. Я считаю, что это чуть-чуть переборщили с оценкой», — цитирует агентство Волика.

Ранее сообщалось, что производители молока направили министру сельского хозяйства РФ письмо, в котором предупредилио возможных перебоях с поставками молока в связи с решением Россельхознадзора от 20 января, которое ограничивает ввоз сырого молока из регионов со случаями болезней животных. Это коснулось 25 регионов России, в том числе и Татарстана, входящим в пятерку лидеров по производству молока в стране — 5,7%, пишет «БИЗНЕС Online».

Авторы письма опасаются, что решение Россельхознадзора может привести даже к остановке поставок сырого молока из этих регионов и, соответственно, подорожанию молока на российском рынке.



