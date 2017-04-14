В Москве годовалый ребенок упал с 8-го этажа на решетку

В Москве годовалый ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 8-м этаже. Он остался жив благодаря тому, что упал на решетку, расположенную на уровне третьего этажа. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Врачи скорой помощи доставили малыша в больницу, он получил сотрясение мозга и ушибы», – цитирует агентство своего собеседника.

По словам отца ребенка, мальчик остался без присмотра после принятия ванны. Его положили на диван, окно в это время было закрыто.

Полицейские начали проверку инцидента.