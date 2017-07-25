В Москве прошел самый массовый Сабантуй

В субботу в Москве на территории музея-заповедника «Коломенское» состоялся народный праздник Сабантуй. На праздничные мероприятия были приглашены послы и дипломаты Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Мальты и других стран.
В составе делегации из Республики Татарстан в празднике приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев и другие официальные лица, сообщает пресс-служба мэрии.
Чтобы приобщить москвичей к истории древнего праздника, работники ОАО «Горзеленхоз» на майдане установили импровизированную деревню. Традиционные цветочные композиции и малые архитектурные формы собрали вокруг себя многочисленную публику, желающую запечатлеть увиденное на фото и видео.
Для гостей праздника была подготовлена интересная насыщенная программа. Были организованы традиционные соревнования и национальные забавы: бег в мешках, лазание по шесту, перетягивание каната, битье горшков с завязанными глазами, а также главное соревнование Сабантуя – национальная борьба на поясах куреш.
Настоящим подарком для гостей праздника стало выступление Рината Ибрагимова – народного артиста РСФСР.
Московский Сабантуй – традиционно самый массовый из всех проводимых праздников плуга. Ежегодно его посещают более 150 тысяч москвичей и гостей столицы.
Комментарии посетителей
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