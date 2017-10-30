В Челнах бойцы Росгвардии задержали разбойника в мини-маркете

|30 октября в 13:02
Нижнекамская городская прокуратура по поручению прокурора республики Илдуса Нафикова провела проверку.
|30 октября в 10:17
Инцидент произошел на улице Авиаторов в районе Солнцево.
|30 октября в 10:03
Пламя было настолько сильным, что его было видно жителям многоэтажек, находящихся на удалённом расстоянии от места происшествия. Прибывшие пожарные ликвидировали очаг возгорания.
|30 октября в 09:37
Парень забежал в магазин и под угрозой ножа потребовал выдать из кассы наличные деньги. Потерпевшая мгновенно сориентировалась и воспользовалась кнопкой экстренного вызова наряда.
|30 октября в 08:55
Завершены основные работы по благоустройству бульвара Шишкинский; II этапа набережной Габдуллы Тукая и бульвара им. К. Тинчурина; причала с выставочной зоной на Набережной Тукая.
|30 октября в 08:32
«Своих надо поддерживать. Если по качеству, цене, характеристикам все подходит, то почему бы и не использовать продукцию, которая производится у нас», - сказал мэр Челнов.
|30 октября в 08:26
Создатель мессенджера Павел Дуров написал в своем Telegram-канале, что в некоторых странах они являются единственной популярной платформой для независимых источников информации.
|30 октября в 08:22
Как выяснилось, водитель «КАМАЗа», груженного сырой нефтью, не справился с управлением, грузовик вылетел в кювет и опрокинулся.
|30 октября в 08:17
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин заявил: “Сегодня татарский язык, попав в жернова общественного невежества и небрежности, вновь нуждается в нашей защите”.
|27 октября в 15:33
Жертвами 31-летнего мужчины стали жительницы Волгоградской области в возрасте 28 и 29 лет, с которыми он познакомился в местном кафе, а затем пригласил домой и расправился с ними.
Комментарии посетителей
Религия отвергает науку и здравый смысл, а наука отвергает религию. Поэтому вместо наук дети с детского сада ...
А какой примерно процент одноклассников вашего сына, выехавших за пределы РТ?
Рафис, я рад за ваш язык и его историю, без сарказма. Но я так и не увидел аргументов, оправдывающих насильное...
Из класса моего сына в Челнах остался он и его жена, они учились вместе. Да и они на чемоданах.
Отчасти вы правы. Но так говорили во все времена. Отнюдь не все такие. Вы же говорите про своего сына и его...
Разговаривали с немцами.... Они же не рассказали вам, как изучали русский язык. Вы видели только результат. А...
Насколько я знаю, мы живем в светсом государстве. И “аккуратно” подводить под несуществующую пробему...
Опыт показывает, что у нас сформировалось поколение, не владеющее ни Одним языком. Это могут быть и русские и...
Не говорите от имени всех, вас на это никто не уполномочивал. Если вам тяжело читать длинные статьи или посты,...
Да, было татаро-монгольское иго, никто вроде здесь это не отрицает. Только где оно теперь? Что куда делось?...
Ну да... Ещё “интенсива” и “страстных учителей” нам не хватает для изучения татарского языка. В детский...
Из слов следует, что те, кто не изучает татарский язык - небрежные и невежественные люди ??? Если кто-то из...
Школа оказывает образовательные услуги! Оказывает УСЛУГИ! Поэтому директора школ, которые пытаются из себя...
Вот у нас умников развелось. Пишут немерено. Пишите кратко! Или Вы думаете кто-то будет читать Вашу заумные...
Еще одна такая же двинутая работает секретуткой директора 55-ой школы - не принимает и швыряет на пол...
Обвинять воспитателей, врачей , учителей и т.д. склонны как раз люди ,перекладывающие часть своих...
Татарскому никогда не стать международным языком........в приоритете всегда русский и английский...
Прошло собрание в 56 школе, очень обидно за родителей которые оказывается втихушку написали заявления такого...
Заражают детей в роддомах, ведь бцж не что иное как инфицирование новорожденного ребёнка микобактериями с...
Вы так подробно и пессимистично описали технологический процесс обучения, что можно подумать, что школа...