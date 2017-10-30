В Челнах бойцы Росгвардии задержали разбойника в мини-маркете

В Набережных Челнах накануне произошло нападение на круглосуточный магазин. Около 23:00 разбойник ворвался в мини-маркет в новой части города. Он угрожал продавцу и требовал деньги.

- Как пояснила продавец, парень забежал в магазин и под угрозой ножа потребовал выдать из кассы наличные деньги. Потерпевшая мгновенно сориентировалась и воспользовалась кнопкой экстренного вызова наряда, - сообщает пресс-служба Росгвардии Татарстана.

Росгвардейцы оперативно прибыли на место преступления и задержали подозреваемого.

Нападавшим оказался ранее судимый местный житель. Его арестовали, а также возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Разбой», пишет КП.