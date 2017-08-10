В Набережных Челнах диспетчеров трамвайных подстанций заменили автоматикой

Набережночелнинское ООО «Электротранспорт» отказалось от услуг специалистов, которые обеспечивали работу тягово-понизительных подстанций трамвайных веток, сообщает «МК. Казань».

По данным издания, в 2014 году в Набережных Челнах презентовали новую автоматическую тягово-понизительную подстанцию для трамвайной линии. Тогда же прозвучала идея заменить механизмами персонал 10 ранее существовавших подстанций.

Уже в июне этого года, по информации источника «МК», всех сотрудников подстанций попросили написать заявления на увольнение. Накануне люди работали последний день. По словам заместителя генерального директора «Электротранспорта» по персоналу Евгения Архипова, в никуда людей не выгоняли, всем им было предложено остаться на предприятии.

- Диспетчерская служба – это вчерашний день! Сейчас автоматика уже везде, - говорит Архипов. – Отмечу, что когда было принято решение о переводе тяговых подстанций на диспетчерское обслуживание, люди были предупреждены официально. Им были предложены все вакантные места, которые имелись и имеются на сегодня. Допустим, кондукторами кто-то перешел работать.

Согласно озвученным Архиповым данных, из 37 сотрудников продолжить трудовые отношения с ООО «Электротранспорт» решили 11 человек, сократили 24 человека, еще два ушли по собственному желанию, так как «нашли новые рабочие места в сторонних организациях».

- Экономический эффект данной оптимизации - это не мой вопрос. Мой вопрос - не были ли ущемлены права работников. Мое мнение: все прошло в соответствие с действующим законодательством, - цитируют собеседника.

Корреспонденту «МК» не удалось побеседовать с ныне безработными специалистами ООО. «Люди подавлены», - кратко прокомментировал обстановку знакомый с ситуацией источник.