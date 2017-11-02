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02 ноября в 10:03
Летнее отключение горячей воды в 2018 году может не коснуться двух российских городов
Летнее отключение горячей воды в 2018 году может не коснуться двух российских городов

Некоторые города Приволжского федерального округа могут стать пилотной площадкой для эксперимента Министерства строительства и ЖКХ РФ.

02 ноября в 09:27
В РТ устроили давку за бесплатные носки и диски с песнями Жириновского
В РТ устроили давку за бесплатные носки и диски с песнями Жириновского

Всем желающим также раздавали в качестве сувениров зонты, будильники, рюкзаки, газеты и бейсболки, коробки чая, тетрадки с фотографией лидера партии и синими носками.
02 ноября в 08:53
В Челнах водитель «десятки» сбил пенсионера: дедушку доставили в БСМП
В Челнах водитель «десятки» сбил пенсионера: дедушку доставили в БСМП

Пожилой человек переходил проезжую часть по ходу движения автомобиля.

02 ноября в 08:35
Прокуратура закончила проверку в школе Тукаевского района
Прокуратура закончила проверку в школе Тукаевского района

10 октября в поселке Круглое Поле семиклассница получила травму позвоночника в ходе конфликта с учениками.

02 ноября в 08:19
В Набережных Челнах достроен цокольный этаж мечети «Джамиг»
В Набережных Челнах достроен цокольный этаж мечети «Джамиг»

Площадь цоколя мечети составляет 1 тыс. квадратных метров, высота - 3,6 метров.

01 ноября в 15:24
В ближайшие два года может появиться халяльная криптовалюта
В ближайшие два года может появиться халяльная криптовалюта

Эксперты говорят, что последователей ислама смущает только отсутствие единого регулятора криптовалюты.

01 ноября в 14:14
Кредиторам «Татфондбанка» начинают выплачивать деньги
Кредиторам «Татфондбанка» начинают выплачивать деньги

Речь идет о юрлицах, включенных в третью очередь реестра требований кредиторов.
01 ноября в 13:55
Вернувшийся из колонии челнинец, «заложил» бомбу в доме на Сидоровке
Вернувшийся из колонии челнинец, «заложил» бомбу в доме на Сидоровке

Нетрезвого мужчину задержали спустя час. Оказалось, что таким образом он решил «проучить» приятеля.

01 ноября в 13:28
Санитарный вертолет забрал из КДМЦ Челнов первого ребенка
Санитарный вертолет забрал из КДМЦ Челнов первого ребенка

Мальчику из Мамадышского района потребовалась госпитализация в ДРКБ Казани.

01 ноября в 09:30
В Челнах пройдет прием граждан по вопросам нарушения трудового законодательства
В Челнах пройдет прием граждан по вопросам нарушения трудового законодательства

Прием будет проводиться с 10.00ч. до 12.00ч. в здании Общественной приемной мэра города.


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Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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Выпуск №42 от 01 ноября, 2017г.
02 ноября 2017г. 11:11

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в 08:19
Рубрика: Вечерка On-Line

В Набережных Челнах достроен цокольный этаж мечети «Джамиг»

В Набережных Челнах достроен цокольный этаж мечети «Джамиг»

В Набережных Челнах проинспектировали ход строительства мечети «Джамиг». Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Мечеть осмотрели представители Набережночелнинского мухтасибата во главе с имамом-мухтасибом Альфасом хазратом Гайфуллиным, руководитель фонда финансовой помощи мечети «Соборная мечеть» Уел Хусаинов, ведущие проектировщики, а также строители.

Участникам мероприятия доложили, что в данный момент завершено строительство цокольного этажа и идут работы по его консервации на зимний период. Площадь цоколя составляет 1 тыс. квадратных метров, высота – 3,6 метров, передает «Татар-информ».

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